No hay nada perdido para Leones Negros: Christian Valdez

Aunque está consciente de que el arranque de torneo para el equipo no ha sido el mejor, el mediocampista de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Christian “Recodo” Valdez, aseguró que no es momento para pensar en que esta situación ya no podrá revertirse.

El experimentado jugador sinaloense de los universitarios aseguró que pese a estar en la parte baja de la tabla general en el Ascenso MX, dentro del plantel melenudo siguen viendo la calificación como uno de los objetivos primordiales.

“Seguimos pensando en calificar, no hay nada perdido, hemos dado varios tropiezos, hemos dejado ir varios puntos, pero podemos remediarlo y no vamos a dejar de luchar ni de ver ese objetivo. Calificar está en nuestra mente, sabemos lo del tema porcentual, pero creo que tenemos que apuntar a lo de arriba”.

Valdez se dijo en deuda con la afición de Leones Negros, ya que su accionar y el de sus compañeros ha dejado mucho qué desear. Pese a esta situación, el centrocampista de los tapatíos reconoció que cuenta con la fortaleza suficiente para poder lograr que el equipo enmiende su camino en el Apertura 2018.

“Hay que ser realistas y hay que darnos cuenta de donde estamos parados y lo que hemos hecho, creo que debemos ajustar varios detalles y generalmente cuando tienes un partido lleno de tantos errores individuales y hablo de mí, creo que tengo que poner más atención en ese tipo de cosas, yo estoy para sumar al equipo, para echármelo al hombro como se dice, no me da miedo la responsabilidad ni mucho menos, pero creo que por ese lado he quedado un poquito a deber”.

En lo que va del torneo, el “Recodo” ha tenido participación en todos los minutos que los universitarios han disputado.

