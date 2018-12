"No conocemos mucho a Chivas", admite jugador del Kashima

Serginho, jugador brasileño de los Kashima Antlers de Japón, admitió que no conocen mucho a Chivas, aunque afirma que los “los clubes mexicanos tienen un nivel muy alto".

El Guadalajara y los Antlers se medirán el Al Ain, en los Emiratos Árabes Unidos, el próximo sábado 15 de diciembre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, en partido de Cuartos de Final del Mundial de Clubes.

“Va a ser un partido muy difícil”, dice el jugador de 23 años al portal de la FIFA. "No conocemos mucho a las Chivas, aunque vamos a analizar su juego, y es importante que sigamos la estrategia que marque nuestro técnico”.

Sin el delantero estelar Yuma Suzuki y el mediocampista Kento Misao, Serginho será uno de los principales referentes del equipo, a pesar de haberse sumado al equipo apenas el pasado mes de agosto.

“A principios de 2018 ni me hubiera imaginado que esto fuese a pasar”, dice. “Acababa de ser cedido al América Mineiro”.

“Luego Zico me vio en un partido contra el Flamengo en Río de Janeiro, y empezó a seguirme. Me recomendó, y el Kashima me hizo una oferta. Fue sensacional que me recomendase un ídolo como Zico. Tres meses después de fichar, ganamos la Liga de Campeones asiática, y ahora, increíblemente, voy a jugar en el Mundial de Clubes. Mi vida ha cambiado mucho”.

Zico, presidente deportivo de los Antlers, influyó para que el futbolista cambiara su estilo de juego una vez llegado a Japón.

“Lo mío eran las asistencias, pero este año he intentado llegar más al área, y empecé a marcar unos cuantos goles. Eso aporta confianza, y en mi opinión la confianza lo es todo en el fútbol”.

El cambio fue evidente en la Liga de Campeones de Asia, donde Seginho marcó seis goles en cinco partidos, un ritmo que espera mantener en el Mundial de Clubes.

RR