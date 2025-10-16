Realizan homenaje al cronista deportivo Roberto Guerrero Ayala

El histórico cronista mexicano, Roberto Guerrero Ayala, fue reconocido en el Pabellón Mundialista, ubicado en las Fiestas de Octubre, tras una larga trayectoria en la cobertura de las Copas del Mundo desde 1966.

El homenaje estuvo a cargo del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, y de la regidora Haidee Viviana Aceves Pérez.

Roberto Guerrero Ayala estuvo acompañado de sus familiares, ante quienes expresó su agradecimiento por el reconocimiento a su trayectoria.

“Un agradecimiento profundo, de todo corazón, por esto que, en mi opinión, es inmerecido, pero que recibo con mucho gusto. Yo solamente le digo a las autoridades de Zapopan: muchas gracias. Y termino diciendo: ¡que viva Zapopan!”, señaló.

Por su parte, el alcalde Juan José Frangie destacó la importancia de la trayectoria de Roberto Guerrero, subrayando que fue alguien que revolucionó la industria de la comunicación deportiva en México.

“Hoy reconocemos a uno de los mejores cronistas de Jalisco, de México y del mundo. Quiero decirle que usted revolucionó la industria; usted marcó un antes y un después en el fútbol. Y hoy queremos reconocerlo, don Roberto, de verdad, de corazón: como amigo, como profesionista, como un agente que ha dejado un gran legado. Hoy reconocemos su trayectoria, pero también su talento y la pasión que siempre le ha puesto a su trabajo”, agregó.

El 1 de julio de 1965 se convirtió en la fecha en la que narró su primer juego de fútbol: un duelo entre Zamora e Irapuato, de la Segunda División. Posteriormente, el 28 de mayo de 1966, narró su primer partido para una cadena nacional, cuando transmitió el encuentro amistoso entre Toluca y Sevilla, días antes de emprender el viaje a la Copa del Mundo de Inglaterra.

El legado de “Don Robert” ha quedado inmortalizado en la historia de la justa mundialista, ya que, desde sus inicios en 1966 hasta la fecha, ha permanecido como narrador y analista durante 15 Copas del Mundo, consolidándose como una de las voces más importantes de la comunicación deportiva en México.

SV