Guadalajara regresa a la actividad este fin de semana con la reanudación de la Liga MX. El equipo dirigido por Gabriel Milito buscará continuar con su exitoso paso en el campeonato mexicano, luego de haber conseguido tres triunfos consecutivos antes del parón por la fecha FIFA.

Además del regreso de la actividad en el campeonato, el juego de este sábado podría marcar el retorno de Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado, elementos que estuvieron fuera de actividad debido a una lesión en los últimos cinco encuentros.

Durante la fecha FIFA, Guadalajara sostuvo un encuentro amistoso ante América, mismo en el que el estratega argentino decidió no convocar a Gutiérrez ni a Alvarado, con el objetivo de que concluyeran su proceso de rehabilitación, tras una significativa cantidad de partidos ausentes.

Aunque ambos elementos han trabajado al parejo del equipo, tanto “Guti” como el “Piojo” continúan recuperando su estado físico y futbolístico para estar en condiciones óptimas de cara al cierre del torneo. Será este viernes cuando se dé a conocer si serán considerados para el duelo ante Mazatlán.

A diferencia de lo ocurrido con otros jugadores, el estratega del Guadalajara decidió llevar el proceso de recuperación de Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado de forma distinta, evitando arriesgarlos con la intención de tenerlos disponibles lo antes posible.

Actualmente, Gutiérrez y Alvarado cuentan con altas posibilidades de regresar a la convocatoria frente a Mazatlán. De estar en condiciones óptimas, podrían formar parte del once inicial este sábado, en busca de que el equipo asegure un lugar en los puestos de clasificación al cierre del campeonato.

SV