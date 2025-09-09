NFL: Resumen y resultados de todos los partidos de la Semana 1

La temporada 2025 de la NFL arrancó con una serie de partidos emocionantes, sorpresas y actuaciones destacadas. Desde victorias de último minuto hasta debuts impresionantes, la Semana 1 no decepcionó. A continuación, un resumen de cada uno de los encuentros.

Dallas Cowboys 20 - 24 Philadelphia Eagles

En el esperado partido inaugural, los Eagles se impusieron a los Cowboys en un reñido duelo divisional. A pesar de que Filadelfia dominó gran parte del encuentro, un resurgimiento de Dallas en el último cuarto puso el marcador al rojo vivo. Sin embargo, la defensa de los Eagles logró contener el último intento de los Cowboys para sellar su victoria, comenzando así su defensa del título de Super Bowl con el pie derecho.

Los Angeles Chargers 27 - 21 Kansas City Chiefs

El primer partido de la NFL en Brasil no decepcionó. Los Chargers se llevaron una sorprendente victoria ante los actuales subcampeones, los Chiefs. A pesar de una buena actuación de Patrick Mahomes, el ataque terrestre de Isiah Pacheco fue contenido. Justin Herbert y la ofensiva de los Chargers se mostraron sólidos, capitalizando los errores de Kansas City para tomar una ventaja que mantuvieron hasta el final y dejar a los Chiefs con una derrota inesperada en el inicio de la temporada.

Miami Dolphins 8 - 33 Indianapolis Colts

En una de las mayores sorpresas de la jornada, los Colts aplastaron a los Dolphins en casa. El equipo de Indianápolis, que históricamente ha tenido problemas en los partidos inaugurales, rompió su racha perdedora con una actuación dominante en ambos lados del balón. El mariscal de campo de Miami, Tua Tagovailoa, tuvo un partido complicado, mientras que la ofensiva de los Colts, liderada por su corredor Jonathan Taylor, no tuvo piedad, asegurando una victoria contundente y un inicio prometedor de la temporada.

Pittsburgh Steelers 34 - 32 New York Jets

Los Steelers derrotaron a los Jets en un partido que se destacó por la brillante actuación del mariscal de campo Aaron Rodgers. El veterano quarterback lanzó cuatro pases de touchdown sin intercepciones, pero el ataque terrestre de Pittsburgh fue inexistente, lo que puso en aprietos al equipo. A pesar de las preocupaciones en el juego terrestre y la línea ofensiva, los Steelers sacaron la victoria en un emocionante partido.

Carolina Panthers 10 - 26 Jacksonville Jaguars

Los Jaguars se impusieron con autoridad a los Panthers en casa. La ofensiva de Jacksonville fue contundente, mientras que la defensa limitó significativamente el ataque de Carolina, que no pudo encontrar su ritmo. El equipo de los Jaguars demostró su poderío en ambos lados del balón, logrando una victoria cómoda que los coloca como un serio contendiente en su división.

Arizona Cardinals 20 - 13 New Orleans Saints

Los Cardinals lograron una victoria como visitantes en un partido defensivo frente a los Saints. El mariscal de campo de Arizona, Kyler Murray, lanzó dos pases de touchdown para sellar el triunfo. A pesar de que los Saints intentaron reaccionar, fueron penalizados en varias ocasiones, lo que mermó sus avances. La sólida actuación de la ofensiva de los Cardinals les permitió controlar el partido y llevarse una importante victoria.

New York Giants 6 - 21 Washington Commanders

En un duelo divisional de la NFC Este, los Commanders se llevaron la victoria de manera convincente sobre los Giants. La defensiva de Washington fue la clave del partido, impidiendo que la ofensiva de Nueva York consiguiera un solo touchdown. A pesar de que los Giants llegaron cerca de la zona de anotación en varias ocasiones, la defensa de los Commanders se mantuvo firme, forzándolos a conformarse con goles de campo y asegurando la victoria.

Tampa Bay Buccaneers 23 - 20 Atlanta Falcons

En un emocionante choque divisional de la NFC Sur, los Buccaneers vencieron a los Falcons gracias a una actuación destacada de su mariscal de campo Baker Mayfield, quien conectó varias jugadas de largo yardaje. A pesar de los esfuerzos de Atlanta, que se apoyó en el corredor Brian Robinson, se quedaron cortos y un gol de campo en los últimos segundos les dio la victoria a los Buccaneers.

Cincinnati Bengals 17 - 16 Cleveland Browns

En un partido muy cerrado, los Bengals lograron su primera victoria en un partido inaugural en mucho tiempo, superando a sus rivales divisionales, los Browns, por la mínima diferencia. Un gol de campo fallado por Cleveland en el tramo final del partido le dio el triunfo a Cincinnati. El partido se definió por pequeños detalles, demostrando que la rivalidad en la AFC Norte será tan intensa como siempre.

Las Vegas Raiders 20 - 13 New England Patriots

Los Raiders consiguieron una importante victoria como visitantes frente a los Patriots. Aunque se esperaba una mejor actuación de Nueva Inglaterra, la defensa de Las Vegas dominó, limitando el ataque de los Patriotas. El equipo de los Raiders logró capitalizar sus oportunidades y un buen trabajo defensivo les permitió sellar la victoria y comenzar la temporada con una nota positiva.

San Francisco 49ers 17 - 13 Seattle Seahawks

Los 49ers lograron una agónica victoria en su visita a Seattle. A pesar de estar abajo en el marcador durante gran parte del encuentro, la ofensiva de San Francisco logró una remontada en el último cuarto. Sin embargo, la jugada decisiva llegó de la mano de la defensiva, cuando Nick Bosa forzó un balón suelto sobre el mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold, sellando así el triunfo para los Niners.

Tennessee Titans 12 - 20 Denver Broncos

Los Broncos de Denver se llevaron la victoria en casa contra los Titans en un partido dominado por las defensivas. J.K. Dobbins tuvo su primer touchdown como Bronco, mientras que el mariscal de campo de los Titans, Cam Ward, tuvo una actuación modesta. A pesar de algunos destellos de la ofensiva de Tennessee, la defensa de Denver se mantuvo firme, asegurando un triunfo en el Empower Field.

Detroit Lions 13 - 27 Green Bay Packers

En el Lambeau Field, los Packers recordaron a todos quién manda en la NFC Norte al derrotar a los Lions en un partido divisional. Green Bay tuvo un sólido desempeño en ambos lados del balón, imponiendo su voluntad sobre Detroit. El equipo de los Packers demostró que son un equipo a tener en cuenta en la Conferencia Nacional.

Houston Texans 9 - 14 Los Angeles Rams

Los Rams lograron una victoria de baja puntuación sobre los Texans. Matthew Stafford, que regresaba después de estar ausente en la pretemporada, conectó con Davis Allen para su primer touchdown. A pesar de que la ofensiva de los Rams no fue espectacular, la defensa fue la clave del partido, deteniendo repetidamente a Houston para asegurar una victoria en casa.

Baltimore Ravens 40 - 41 Buffalo Bills

En un duelo épico del Sunday Night Football que enfrentó a Josh Allen y Lamar Jackson, los Bills se llevaron una victoria por la mínima diferencia en un partido de altísima puntuación. A pesar de que los Ravens mantuvieron una ventaja considerable en el tercer cuarto, Josh Allen se hizo cargo del partido en el tramo final, realizando jugadas milagrosas para llevar a los Bills a la remontada y a la victoria, dejando a los aficionados al borde de sus asientos.

Minnesota Vikings 27 - 24 Chicago Bears

En el Monday Night Football, los Vikings superaron a los Bears en un dramático final. A pesar de un esfuerzo sólido de Chicago, Minnesota consiguió asegurar la victoria en un partido reñido. El encuentro se mantuvo ajustado, pero los Vikings se quedaron con su primera victoria de la temporada.

