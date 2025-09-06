Christian McCaffrey, corredor estelar de los 49ers de San Francisco, es duda para el partido inaugural de la temporada después de lesionarse una pantorrilla en el entrenamiento de esta semana.

El entrenador Kyle Shanahan dijo que McCaffrey se lesionó el jueves durante la práctica y no pudo entrenar con el equipo en absoluto ayer. Estuvo trabajando al margen durante la parte de la práctica a la que tuvo acceso la prensa.

La disponibilidad de McCaffrey para el partido de mañana en Seattle se decidirá en el momento del partido.

“Está cuestionable. Preocupación cuestionable”, afirmó Shanahan. “No voy a decir nada sobre Christian, chicos, o sobre las lesiones de ninguno de nuestros jugadores”.

McCaffrey se perdió casi todo el campamento de entrenamiento la temporada pasada por lo que el equipo inicialmente llamó una lesión en la pantorrilla. Se esperaba que estuviera listo para el inicio del calendario regular, pero fue descartado a última hora para ese partido, debido describió como tendinitis bilateral de Aquiles.

El corredor fue a Alemania para ver a un especialista y se perdió los primeros ocho duelos de la campaña. Regresó para jugar cuatro partidos antes de sufrir una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en la Semana 13.

McCaffrey volvió a estar saludable para el programa del receso posterior a la campaña y mostró su antigua forma durante todo el verano.

Si McCaffrey no puede jugar, los Niners probablemente recurrirán al recién adquirido Brian Robinson, quien se unió al equipo la semana pasada tras un intercambio con Washington.