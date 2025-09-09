México vuelve a sufrir y rescata un empate ante Corea del Sur

La Selección Mexicana sigue sin convencer y, aunque evitó la derrota con un golazo agónico de Santiago Giménez, firmó un pobre empate 2-2 ante Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee. El resultado maquilló otra actuación llena de dudas de un equipo que, a menos de un año del Mundial de 2026, no encuentra solidez defensiva ni claridad ofensiva.

Javier Aguirre realizó ocho cambios respecto al 0-0 frente a Japón, apenas repitiendo a Marcel Ruiz, Johan Vásquez y Raúl Jiménez. Pese a mostrar cierta mejoría en intensidad, el Tricolor volvió a sufrir en casi todas sus líneas. Raúl Jiménez abrió el marcador al 21’ con su gol número 44 con la Selección, confirmando su vigencia y acercándose a Jared Borgetti (46) y a Javier “Chicharito” Hernández (52) en la lista histórica. Sin embargo, el equipo no capitalizó su ventaja y terminó desmoronándose en la segunda parte.

La zaga fue un desastre. Al 64’, Son Heung-Min empató gracias a la floja marca y a una pifia del arquero Raúl Rangel. Diez minutos más tarde, al 74’, Hyeongyu Oh dio la voltereta con total libertad dentro del área, ante la pasividad de Johan Vásquez y compañía. Dos errores calcados que reflejan la fragilidad de una defensa que no da garantías.

En ofensiva, México tampoco mostró gran volumen de juego. Más allá del gol de Jiménez y algunos destellos individuales, el equipo se vio carente de ideas y dependiente de chispazos aislados. Solo al 93’, con el tiempo cumplido, apareció Santiago Giménez para rescatar el empate con un zurdazo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, evitando así un ridículo mayor.

El 2-2 deja sensaciones preocupantes. Si bien hubo una ligera mejoría respecto a lo mostrado ante Japón, México sigue lejos del nivel esperado. Javier Aguirre tiene mucho que corregir en una Selección que muestra fragilidad defensiva, poca creación ofensiva y una alarmante dependencia de individualidades. El calendario marca nuevas pruebas en octubre y noviembre, pero lo mostrado en esta Fecha FIFA deja más sombras que luces.

El Tricolor volverá a Guadalajara el próximo 14 de octubre, cuando enfrente a la selección de Ecuador en el Estadio AKRON, inmueble que será mundialista en el 2026, incluso sede de uno de sus partidos en la justa veraniega.

ALINEACIONES

MÉXICO

PORTERO

12. Raúl Rangel

DEFENSAS

24. Rodrigo Huescas

(78’ 2. J. Sánchez)

15. José Purata

5. Johan Vásquez

26. Mateo Chávez

(78’ 23. J. Gallardo)

MEDIOCAMPISTAS

14. Marcel Ruiz

(46’ 8. C. Rodríguez)

6. Érik Lira

18. Érick Sánchez

DELANTEROS

7. Germán Berterame

(61’ 16. D. Laínez)

9. Raúl Jiménez

(61’ 9. S. Giménez)

22. Hirving Lozano

(61’ 10. A. Vega)

D.T. Javier Aguirre

COREA DEL SUR

PORTERO

1. Seunggyu Kim

DEFENSAS

3. Hanbeom Lee

4. Minjae Kim

26. Taehyeon Kim

15. Moonhwan Kim

(73’ 25. J. Sang-Bin)

2. Myung Jae Lee

(73’ 13. L. Tae-Seok)

MEDIOCAMPISTAS

5. Yongwoo Park

17. Junho Bae

(46’ 7. S. Heung-Min)

18. Kangin Lee

(79’ 22. S. Young-Woo)

DELANTEROS

23. Jens Castrop

(46’ 24. K. Jin-Kyu)

19. Hyeongyu Oh

(86’ 11. L. Dong-Gyeong)

D.T. Hong Myung-bo

SV