Camila Osorio gana en su primer partido del GDL Open 2025

Camila Osorio cumplió en su presentación dentro del GDL Open AKRON 2025 WTA 500, luego de superar en dos sets sumamente disputados a la rusa Kamilla Rakhimova por doble parcial de 7-5. La colombiana hizo valer el título de favorita para avanzar a la siguiente ronda del torneo tapatío.

Casi dos horas fueron necesarias para que Osorio eliminara a una contrincante que en todo momento se mostró desafiante. Aunque, en la mayoría del partido, Camila fue ligeramente superior, Rakhimova dio pelea hasta el último instante.

Kamilla comenzó quebrando el servicio de Osorio, sin embargo, en el segundo game, la sudamericana devolvió el ataque. Sin permitir que una de las dos tomara una considerable ventaja, llegaron a estar empatadas 5-5. Pero, en la recta final del set, Camila ganó los últimos dos games de manera consecutiva.

Para el segundo parcial, Osorio tuvo una ventaja de 2-0 que dejó escapar, debido a que Kamilla no se dio por vencida fácilmente y viniendo de atrás, pudo darle la vuelta momentáneamente a 4-5. No obstante, sus intentos de revertir el inicio titubeante que presentó, fueron insuficientes ante una Camila que supo ser paciente para ganar los últimos tres games del partido.

En todo momento, la colombiana recibió el aliento de los aficionados en las gradas. Constantemente se podía escuchar “¡Vamos, Camila!” Y cada ataque de la sudamericana era respaldado por fuertes aplausos que la hicieron sentir como en casa.

Osorio registró potentes saques que fue factor para llevarse su primer triunfo en suelo jalisciense, ya que presentó cuatro aces y el 63% de puntos ganados en su primer servicio.

En la segunda ronda, Camila estará enfrentando a la estadounidense Iva Jovic, quien para mantenerse con vida tuvo que vencer a la polaca Katarzyna Kawa.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

