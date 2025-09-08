Josh Allen lideró a Buffalo a anotar tres veces en los últimos cuatro minutos, la última por medio de un gol de campo de 32 yardas por Matt Prater cuando el tiempo expiró, y los Bills remontaron de una desventaja de 15 puntos para sorprender a los Ravens de Baltimore 41-40.

Buffalo anotó 16 puntos en los últimos 3:56, con la patada de Prater culminando una serie de nueve jugadas y 66 yardas en los últimos 1:26.

Allen completó 33 de 46 pases para 394 yardas con dos touchdowns y anotó dos más corriendo en un enfrentamiento de los dos últimos MVP de la NFL.

Arruinó una fuerte actuación de Lamar Jackson, el MVP de 2023, quien completó 14 de 19 pases para 210 yardas y dos anotaciones, además de sumar 70 yardas corriendo y otro touchdown. Derrick Henry corrió para 169 yardas y dos touchdowns para Baltimore, pero también contribuyó a la derrota al perder el balón con 3:06 restantes.

Después de que los Bills se acercaron 40-32 con un pase de touchdown de diez yardas de Allen a Keon Coleman, Henry perdió el balón y los Bills capitalizaron.

Los Ravens anotaron en siete de sus primeras ocho posesiones y se adelantaron 40-25 con una carrera de 46 yardas de Henry con 11 :42 restantes.

Prater, de 41 años, hizo su debut con los Bills, reemplazando a Tyler Bass, quien está en la reserva de lesionados con problemas de cadera e ingle.

CT