Los Chargers de Los Ángeles ganaron 27-21 a los Chiefs de Kansas City en juego de la NFL disputado en Brasil, ante la mirada de personalidades como el futbolista Neymar y el tres veces campeón mundial de surf Gabriel Medina.

Es la segunda temporada consecutiva que la liga tiene como escenario el estadio Neo Química Arena, en Sao Paulo.

Fue una fiesta en la que no pudieron celebrar los Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce, en su punto de partida en una campaña en la que buscan recuperar la supremacía perdida en la NFL, tras caer en el último Super Bowl.

La NFL, que busca globalizarse como la NBA, apuesta fuerte por el gigantesco mercado de Brasil, un país de más de 200 millones de habitantes.

Quienes sí bailaron funk en esta fiesta fueron los Chargers, liderados por dos touchdowns de Quentin Johnston y uno de Keenan Allen.

Fue Johnston quien empezó a mover la pizarra del estadio del popular club de futbol Corinthians, repleto con más de 47 mil espectadores.

Su primer touchdown, con 9:11 minutos por jugar del primer cuarto, puso a los Chargers en ventaja, ampliada con la correcta ejecución de un impecable Cameron Dicker en el punto extra (7-0).

Intercambios de goles de campo de Dicker y Harrison Butker hicieron que el segundo parcial acabara 13-6 a favor del equipo de Los Ángeles.

Y llegó el show de medio tiempo con la estrella de música urbana Karol G.

Sobre una tarima en la que parecía estar escoltada por una enorme flor de color amarillo, la artista colombiana se atrevió a comenzar su presentación con un funk brasileño, cantando en portugués, para luego dar paso a éxitos como “Si antes de hubiera conocido”.

Tras el medio tiempo, Mahomes y Kelce intentaron hacer reaccionar a los Chiefs, mientras la torcida coreaba a todo pulmón tradicionales canciones brasileñas como “Evidências”.

Mahomes hizo un touchdown que pudo significar el empate en el tercer cuarto, pero Butker falló la patada.

Allen respondió con otro para volver a ampliar brechas en ese mismo lapso.

Una anotación de Kelce, a pase de Mahomes, parecía dar impulso a Kansas City en el último cuarto, pero Johnston cambió el rumbo con su segundo touchdown de la noche.