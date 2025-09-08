Javier Aguirre pide atrevimiento ante Corea

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, y este martes tendrá una dura prueba frente a Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee. En la antesala del encuentro, Javier “Vasco” Aguirre habló sobre lo que espera de su equipo tras el empate sin goles frente a Japón y destacó que el reto inmediato será mostrar más atrevimiento con la pelota.

“Tenemos que ser más valientes, más atrevidos. Contra Japón hubo momentos en los que elegimos no arriesgar y eso nos limitó. Defensivamente estuvimos ordenados, pero hacia adelante nos faltó dar ese paso. Estos partidos son para corregir, más allá del marcador”, apuntó el estratega.

El técnico también subrayó la evolución que ha tenido el grupo en el último año, aunque reconoció que aún está en proceso de completar la lista definitiva para el Mundial. “Se ha formado una base sólida, un buen ambiente de trabajo. Todavía hay jugadores que debo ver, pero estamos bastante cerca de definir al grupo”, comentó.

Respecto a Corea del Sur, Aguirre destacó su intensidad y la calidad de sus futbolistas. “Es un equipo muy bien trabajado, fuerte, intenso, acostumbrado al cuerpo a cuerpo. Vimos lo que hicieron ante Estados Unidos y dejaron una gran impresión. Además, tienen jugadores de primer nivel como Kang In Lee, que hoy brilla en el PSG y al que tuve en Mallorca. Eso habla de la evolución que han tenido”, señaló.

Sobre los nombres propios, Aguirre confesó su deseo de recuperar la mejor versión de Hirving “Chucky” Lozano, quien podría tener más minutos tras su accionar discreto ante Japón apenas el pasado sábado. “Es un jugador explosivo, con gol, y quiero verlo más. Ha retomado nivel en San Diego y necesitamos aprovecharlo”, aseguró.

México saltará al campo este martes con la obligación de mostrar una mejor cara ofensiva y con la mira puesta en lo que será la recta final de su preparación mundialista. Para Aguirre, estos amistosos no son solo pruebas, sino el filtro definitivo para definir al equipo que buscará hacer historia en casa en 2026.