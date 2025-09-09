Marina Stakusic da la campanada ante Polina Kudermetova en el GDL Open 2025

En una de las sorpresas más emocionantes en primera ronda del GDL Open AKRON 2025 WTA 500, la canadiense Marina Stakusic, quien llegó al cuadro principal tras superar la fase de clasificación, firmó una victoria de alto calibre al derrotar a Polina Kudermetova en un vibrante duelo a tres sets que mantuvo en expectación al público tapatío.

El marcador final fue de 3-6, 7-5 y 6-4 a favor de Stakusic, quien demostró temple, resistencia y un tenis agresivo para revertir un inicio adverso ante una de las jugadoras más experimentadas del torneo.

Kudermetova, sembrada dentro del cuadro principal, impuso condiciones en el primer set con un juego sólido desde el fondo de la cancha, aprovechando su potente servicio y capitalizando los errores de la canadiense para llevárselo por 6-3. Todo indicaba que el duelo seguiría esa misma tónica.

Sin embargo, Stakusic no bajó los brazos y comenzó a encontrar su ritmo en el segundo parcial. Con una mayor efectividad en el primer saque y mayor profundidad en sus devoluciones, logró quebrar el servicio de la rusa en el undécimo game para luego cerrar el set 7-5.

El tercer set fue un auténtico pulso de ímpetu. Ambas jugadoras intercambiaron quiebres y momentos de inspiración, pero fue Stakusic quien mantuvo la calma en los puntos clave, logrando un crucial break en el noveno juego. Con el marcador 5-4 a su favor, sirvió con autoridad para cerrar el partido y sellar su pase a la siguiente ronda con un 6-4 definitivo.

La joven canadiense, que apenas empieza a escribir su historia en el circuito WTA, celebró con euforia una victoria que puede marcar un antes y un después en su carrera profesional.

