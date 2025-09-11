La Selección de Fútbol de México se medirá el próximo 15 de noviembre ante Uruguay en un encuentro amistoso que se disputará en el Estadio TSM, ubicado en Torreón.

El anuncio fue realizado este jueves durante una conferencia de prensa en dicha ciudad.

“Javier Aguirre quiere que la selección se enfrente ante rivales de alto nivel, que nos pongan en dificultades y que le permitan probar a los jugadores que podrán aportar y estar presentes en la Copa del Mundo”, señaló Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.

Este enfrentamiento será parte de la preparación del conjunto mexicano de cara al Mundial 2026, que organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Previo al duelo con Uruguay, México ya tenía programados partidos contra Colombia, el 11 de octubre en Texas, y frente a Ecuador, el 14 de octubre en Guadalajara.

Cabe destacar que los tres equipos que enfrentarán a México ya tienen asegurada su participación en la próxima Copa del Mundo.

SV