Después de hilar cuatro juegos consecutivos sin ganar en la Liga MX, Chivas llega con la necesidad de obtener un triunfo ante América en el Clásico Nacional para sacudirse la presión.

Ante esto, el arquero de Chivas, Raúl Rangel, aseguró que, de seguir en la misma línea, los resultados llegarán en algún momento debido al funcionamiento que tiene el equipo.

“Los resultados no nos han acompañado, pero, al final de cuentas, yo creo que el funcionamiento del equipo termina por ser muy bueno y positivo. Tenemos que seguir en esa misma línea, que al final de cuentas los resultados nos van a terminar por acompañar en algún momento”, señaló.

Para el “Tala”, no importa el momento con el que llega Chivas ante América, ya que en los clásicos eso no se contempla, por lo que tendrán que regresar a casa con el triunfo.

“Los clásicos, desde luego que se juegan, pero se tienen que ganar sí o sí. Entonces, yo creo que hay que ir con toda la determinación. Claramente se sabe que en los clásicos no se contempla si el equipo va bien o va mal; el clásico es el clásico y se juega a muerte, desde luego con valentía y, sobre todo, con determinación de seguir con el trabajo día a día”, agregó.

Al final, envió un mensaje a la afición rojiblanca, pidiendo que se mantengan con la ilusión de que podrán revertir el mal paso del equipo.

“Decirles a todos los chivahermanos, a todos los rojiblancos de corazón, que sigan con esa ilusión, ese apoyo, que, al final de cuentas, nos va a llegar esa ‘rachita’ buena que tanto estamos esperando. Creo que, al final de cuentas, es esa nueva paciencia, trabajo y, obviamente, hay que tener esa paciencia de que tenemos que seguir trabajando, a pesar de los resultados que se den o no. Hay que seguir con la idea que nos plantea el profesor”, concluyó.

SV