Suspenden cuarta jornada del GDL Open AKRON por lluvia 

La lluvia y tormenta eléctrica en Zapopan obligaron a suspender temporalmente la jornada en el Centro Panamericano de Tenis

Por: Patricia Gallardo Name

Se espera que la jornada se reanude una vez que termine la lluvia y las canchas puedan secarse. EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

La lluvia que cayó esta tarde sobre la zona del Centro Panamericano de Tenis en Zapopan obligó a la suspensión temporal de la jornada.

Mientras se disputaba el primer set del encuentro entre Camila Osorio e Iván Jovic comenzó la tormenta, obligando a que el partido se detuviera. Según anunció el sonido local, a causa de tormenta eléctrica.

Se espera que la jornada se reanude una vez que termine la lluvia y las canchas puedan secarse. 

Aún quedan tres partidos por disputarse, siendo los otros dos, el de Ostapenko vs Stakusic y el encuentro entre Magdalena Frech y Lucrezia Stefanini.

