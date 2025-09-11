La lluvia que cayó esta tarde sobre la zona del Centro Panamericano de Tenis en Zapopan obligó a la suspensión temporal de la jornada.

Mientras se disputaba el primer set del encuentro entre Camila Osorio e Iván Jovic comenzó la tormenta, obligando a que el partido se detuviera. Según anunció el sonido local, a causa de tormenta eléctrica.

Se espera que la jornada se reanude una vez que termine la lluvia y las canchas puedan secarse.

Aún quedan tres partidos por disputarse, siendo los otros dos, el de Ostapenko vs Stakusic y el encuentro entre Magdalena Frech y Lucrezia Stefanini.

SV