Las opciones en Chivas para suplir a Alan Mozo tras su lesión

Chivas se prepara para el Clásico Nacional contra América, que se disputará este sábado 13 de septiembre. En este contexto, se dieron a conocer las opciones de Gabriel Milito para reemplazar a Alan Mozo.El lateral derecho quedó prácticamente fuera de todo el torneo debido a un traumatismo de menisco en su rodilla, lesión que sufrió durante el juego amistoso entre Chivas y León disputado en Estados Unidos, Mozo dejó la cancha de juego al minuto 73, después de sentir molestias en una de sus rodillasAnte esta situación, Gabriel Milito tendrá que definir al jugador que ocupará su lugar en el once titular.El estratega rojiblanco cuenta con 4 alternativas para reemplazar al futbolista surgido de Pumas: 2. Miguel Gómez, quien fue una de las grandes revelaciones del Clausura 2025 junto a Hugo Camberos. 3. Diego Campillo, jugador que puede desempeñarse tanto de central como de contención. 4. José Castillo, quien estaría de regreso y tiene la capacidad de jugar en toda la línea defensiva.Alan Mozo se había consolidado como pieza clave en el esquema de Gabriel Milito y su cuerpo técnico, sobre todo tras la baja de Richard Ledezma. Sin embargo, el estadounidense estaría listo para volver a la actividad este fin de semana, luego de mostrar una evolución favorable en su recuperación.