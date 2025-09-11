Las opciones en Chivas para suplir a Alan Mozo tras su lesión

Chivas se prepara para el Clásico Nacional contra América, que se disputará este sábado 13 de septiembre. En este contexto, se dieron a conocer las opciones de Gabriel Milito para reemplazar a Alan Mozo.

El lateral derecho quedó prácticamente fuera de todo el torneo debido a un traumatismo de menisco en su rodilla, l esión que sufrió durante el juego amistoso entre Chivas y León disputado en Estados Unidos, Mozo dejó la cancha de juego al minuto 73, después de sentir molestias en una de sus rodillas

¿Quién podría suplir a Alan Mozo en Chivas?

Ante esta situación, Gabriel Milito tendrá que definir al jugador que ocupará su lugar en el once titular.

El estratega rojiblanco cuenta con 4 alternativas para reemplazar al futbolista surgido de Pumas:

Richard Ledezma.

2. Miguel Gómez, quien fue una de las grandes revelaciones del Clausura 2025 junto a Hugo Camberos.

3. Diego Campillo, jugador que puede desempeñarse tanto de central como de contención.

4. José Castillo, quien estaría de regreso y tiene la capacidad de jugar en toda la línea defensiva.

Alan Mozo se había consolidado como pieza clave en el esquema de Gabriel Milito y su cuerpo técnico, sobre todo tras la baja de Richard Ledezma. Sin embargo, el estadounidense estaría listo para volver a la actividad este fin de semana, luego de mostrar una evolución favorable en su recuperación.

