La francesa Elsa Jacquemont continúa con paso firme y sorprendiendo en el GDL Open AKRON 2025, al derrotar este jueves a la número uno del torneo, la belga Elise Mertens, en un duelo de alta intensidad que se definió en tres sets con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4.

El encuentro había iniciado el miércoles en el Estadio Akron del Complejo Panamericano de Tenis, pero las lluvias que se registraron en la ciudad obligaron a suspenderlo. Con la reanudación este jueves, Mertens parecía encaminarse a una victoria cómoda tras imponerse en la primera manga. Sin embargo, la historia cambió gracias a la reacción de Jacquemont.

La francesa, que ya había dado un golpe de autoridad al eliminar en primera ronda a la favorita de los tapatíos, Maria Sakkari, volvió a demostrar temple y carácter frente a una rival con mayor experiencia. Con un tenis sólido desde el fondo de la cancha y aprovechando los errores de la belga, Jacquemont igualó el encuentro al llevarse el segundo set por 6-3.

En la tercera y definitiva manga, la francesa se mostró confiada, quebrando en momentos clave y resistiendo la presión de Mertens, que intentó alargar el partido pero terminó sucumbiendo ante la consistencia de su rival. El 6-4 final selló otra victoria memorable para Jacquemont, quien se ha convertido en la gran revelación del torneo.

Con esta eliminación, Mertens se despide de Guadalajara con una amarga derrota, mientras que Jacquemont continúa escribiendo su historia en el certamen, en busca de seguir sorprendiendo y dejando en claro que está lista para competir de tú a tú con las mejores del circuito.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV