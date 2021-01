No hay duda de que la edición LV del Super Bowl será una muy diferente. El estadio no estará lleno, los equipos tendrán noche de medios, las conferencias serán en línea y, además de todo, los aficionados no disfrutarán de muchos de los comerciales de medio tiempo a los que están acostumbrados.

La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha obligado a varias marcas a cambiar la manera en que distribuyen sus recursos, por lo que la publicidad del Super Bowl dejó de considerarse prioritaria.

Entre estas empresas está la marca de cervezas Budweiser que, por primera vez en 37 años, no contará con publicidad durante el partido, en lugar de eso, utilizarán los recursos que normalmente destinaban para ese fin, para crear conciencia sobre la importancia de la vacunación y de seguir las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.

Pero este no será el único comercial que no verá la luz este año. Tampoco estará otra de las marcas que, generalmente, logra colocar su publicidad entre los favoritos de la audiencia: Avocados from México.

Coca-Cola y Audi también han informado que a causa de la afectación que han visto sus finanzas durante la pandemia, no tendrán ningún comercial en la televisión durante el encuentro entre Tampa Bay y Kansas City.

¿Cuánto cuesta un anuncio durante el Super Bowl?

Durante uno de los eventos más vistos de la televisión norteamericana, un espacio de a penas segundos puede ser muy valioso para las marcas y también para las cadenas de televisión.

El año pasado, el costo de 30 segundos de tiempo aire, durante el medio tiempo del Super Bowl llegó a costar hasta 5.6 millones de dólares.

