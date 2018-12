Mundial de Clubes, parteaguas para Cardozo

Se dice Kashima, pero se pronuncia parteaguas.

José Saturnino Cardozo no solo enfrentará al conjunto nipón en su estreno en el Mundial de Clubes, sino también se medirá a la presión que conlleva este partido.

Para José Luis Higuera, director general de las Chivas, el resultado en el debut puede ser un arma de doble filo, ya que Cardozo en caso de ganar trabajaría con mayor tranquilidad, pero de perder, vivirá la verdadera sensación que es dirigir a un grande del futbol mexicano.

“Hay momentos importantes en los ciclos y en las eras y este es un momento importante para la era y el ciclo de Pepe (Cardozo), el torneo pasado fue una resilencia y una cicatriz de todo lo que pasó y del bajón que tuvimos, y para mí este es el torneo donde Pepe ya tiene una identificación con el grupo, ya podemos decir que es su grupo de trabajo”, comentó José Luis Higuera.

“Hoy la cicatriz cerró, entonces para mí sería el torneo más importante en su era, sí creo que pueda ser el envión que él necesita para el siguiente certamen, que menor no es, tres torneos sin clasificar y viendo que en el último los tres equipos grandes de la Liga MX clasificaron, esta peor todavía, nos hace ver mal, y por eso para mi en este torneo se debe de ver ya la idea futbolística que busca y el grupo que ha formado Pepe Cardozo”.

Además de lo positivo que puede traer el resultado ante el Kashima, Higuera también piensa en los efectos negativos. “Las sillas de estos técnicos son muy complicadas, creo que todos los entrenadores de equipos grandes en el mundo tienen mucha presión cuando bajas tantito de nivel o no tienes un desempeño por lo menos mínimo aceptable, así como también es un envión el no tener un torneo a la altura de lo que estamos pensando pues va a traer presión, pero no quiere decir que va a salir, para nada, simplemente es que habrá más presión y él lo sabe”, agregó el director general de Chivas y encargado de la delegación rojiblanca en tierras árabes.

Cambiarían de sede

Los tapatíos cerraron preparación en el Special Needs Centre, donde tuvieron su quinta y última práctica previo a enfrentar a los nipones.

En caso de salir airosos, Chivas se desplazará mañana a Abu Dhabi.

Confianza sin excesos

Chivas jugará ante los nipones en su estreno en el Mundial de Clubes, y Jair Pereira sabe que no hay margen de error con los rojiblancos. “Hoy en día tenemos un técnico que nos recuerda todos los días que está en nosotros, que confía en nosotros y sabe que si estamos concentrados y en la misma sintonía podemos competirle a cualquiera”, comentó el zaguero.

Tras la intensiva investigación de Alberto Coyote que desglosó la manera de jugar del Kashima, Pereira sabe que el Rebaño no se puede dar el lujo de perder. “El equipo se encuentra listo, está entrenando con una gran intensidad, tenemos toda la información, el cuerpo técnico nos ha dado todas las herramientas y el equipo se encuentra muy motivado por enfrentar este torneo que con tantas ganas hemos tratado de entrenar para poder demostrar que Chivas está a la altura de un Mundial de Clubes”, agregó.

Gabriel Tamayo/Enviado