Armando 'Hormiga' González vive su mejor momento en Chivas. Con apenas 22 años, se ha convertido en el goleador del equipo en el Apertura 2025 con siete tantos y ha logrado ganarse un lugar en el once titular, incluso por encima de figuras como ‘Chicharito’ Hernández y Alan Pulido. Su impacto ha sido tal, que clubes europeos ya han comenzado a seguir sus pasos.

Según datos del portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado del joven delantero es actualmente de 2.5 millones de euros, cifra que representa un estimado y no necesariamente el precio que establecería Chivas en caso de una negociación. Se trata de su valor más alto registrado hasta la fecha, alcanzado en septiembre de 2025.

González ha sido pieza clave en el resurgir del equipo bajo la dirección de Gabriel Milito, quien le ha brindado confianza y continuidad. Esto ha llamado la atención fuera de México, donde medios como El Francotirador reportan que equipos de Rusia y Medio Oriente ya han comenzado a sondear su situación contractual y económica, aunque todavía no existen ofertas formales.

El club tapatío busca renovar su contrato —vigente hasta el invierno de 2026— para asegurar una mejor posición en caso de una venta al extranjero. Por ahora, Milito pide calma: “Tiene que seguir evolucionando. Anotar siete goles es muy bueno, pero aún tiene camino por recorrer”.

Así, mientras se consolida como una de las revelaciones del torneo, la 'Hormiga' González podría estar dando sus primeros pasos hacia el fútbol internacional.

SV