Atlas busca revancha ante León en el Estadio Jalisco

El Atlas intentará romper una racha negativa ante León este miércoles en el Estadio Jalisco, dentro de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Los rojinegros llegan con la urgencia de sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de play-in, mientras que los Esmeraldas buscan mejorar, ahora de la mano de Ignacio Ambriz.

El historial reciente favorece claramente a los del Bajío, que han ganado cinco de los últimos diez duelos frente a los tapatíos y no pierden ante ellos desde la Final del Apertura 2021, cuando Atlas conquistó su histórico título. Desde entonces, León ha impuesto condiciones tanto en casa como de visitante.

En el duelo más reciente, disputado en enero pasado, León se impuso 2-1 en el arranque del Clausura 2025. Sin embargo, Atlas confía en cambiar la historia, ahora con el impulso de su afición y el regreso de su capitán Aldo Rocha, quien podría ser clave en el mediocampo.

Para los dirigidos por Diego Cocca, el encuentro es vital tras caer ante Atlético de San Luis y quedarse en el lugar 13 con 13 puntos. Por su parte, León llega con ritmo similar, un tanto peor, ya que los Esmeraldas tienen 12 puntos y están en el puesto 14, además tienen en su plantel a grandes jugadores que habían funcionado incluso en La Fiera, como James Rodríguez, Fernando Beltrán, Rogelio Funes Mori o Jordy Coritzo, pero ahora no son ni la sombra de lo que eran.

En cuanto a series directa, León ha dominado la serie con tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos. Atlas no vence a los Esmeraldas desde la Final del Apertura 2021.

El duelo promete intensidad, historia y emoción, con dos equipos que se conocen bien y que protagonizaron una de las finales más recordadas de los últimos años en la Liga MX.

Duro calendario

Al torneo le restan 12 puntos en disputa, cuatro partidos que se han vuelto vitales para Diego Cocca y sus muchachos. Primero León, luego le seguirán Chivas, Toluca y finalizarán la temporada regular ante Xolos en Tijuana. Hoy, Atlas tiene 13 unidades, por lo que estos puntos se han vuelto una obsesión para pensar en una eventual clasificación por lo menos al Play In del Apertura 2025, cualquier punto que dejen en el camino sería lamentado por la familia rojinegra.

¿Qué sigue para Atlas?

Jornada 14 Atlas vs León

Jornada 15 Guadalajara vs Atlas

Jornada 16 Atlas vs Toluca

Jornada 17 Tijuana vs Atlas

Antecedentes del Atlas vs León

Atlas 1-2 León / Clausura 2025

León 0-0 Atlas / Apertura 2024

Atlas 0-1León / Clausura 2024

León 1-1 Atlas / Apertura 2023

Atlas 0-1León / Clausura 2023

León 4-2 Atlas / Apertura 2022

León 1-1 Atlas / Clausura 2022

Atlas 1-0 León / Final Vuelta Apertura 2021

León 3-2 Atlas / Final Ida Apertura 2021

Atlas 2-0 León / Apertura 2021

Balance general (últimos 10 juegos):

Victorias de León: 5

Victorias de Atlas: 3

Empates: 2

Goles de León: 14

Goles de Atlas: 9

SV