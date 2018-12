Chivas quiere poner a México en alto: Jair Pereira

Ganar y demostrar de qué está hecho el futbolista mexicano y de paso mostrar el verdadero nivel de la Liga MX, eso quiere dejar en claro Jair Pereira cuando enfrenten al Kashima.

El defensor del Guadalajara quiere hacer cosas grandes en este Mundial de Clubes y sabe que el primer paso es ganar ante los nipones.

''Chivas siempre da de que hablar por lo mismo, porque estamos puros mexicanos donde demostraríamos a todo el futbol mexicano como al mundo de que los mexicanos podemos hacer cosas grandes mientras nos enfoquemos, mientras seamos claros en lo que queremos, hoy en día tenemos un técnico que nos recuerda todos los días que está en nosotros, que confía en nosotros y sabe que si estamos concentrados y en la misma sintonía y podemos competirle a cualquiera'', comentó el zaguero.

Tras la intensiva investigación de Alberto Coyote que desglosó la manera de jugar del Kashima, Pereira sabe que el Rebaño no se puede dar el lujo de perder.

''El equipo se encuentra listo, se encuentra bastante motivado para lo que va a ser este inicio, sabemos que no tenemos margen de error, el equipo está entrenando con una gran intensidad, tenemos toda la información, el cuerpo técnico nos ha dado todas las herramientas y el equipo se encuentra muy motivado por enfrentar este torneo que con tantas ganas hemos tratado de entrenar para poder demostrar que Chivas está a la altura de un Mundial de Clubes'', agregó.

La concentración ha sido una clave para el Guadalajara y es que a decir de Pereira, ni el tema de los refuerzos ha hecho que pierdan de vista el objetivo llamado Mundial de Clubes.

''No hay distracciones, hoy en día lo único que hemos pensado es en el Mundial de Clubes, vamos a jugar, lo vamos a hacer de muy buena forma, hemos reforzado en estas últimas semanas la preparación para este partido y nos hemos enfocado a lo que es Kashima, lo que se diga fuera lo que no esté dentro del Mundial de Clubes la verdad es que hoy en día no le damos importancia, ya después vendrá otro tiempo'', sentenció.

