Del adiós de Sultanes al debut de Jaguares: Nayarit llega a la LMP

La Liga Mexicana del Pacífico se prepara para abrir el telón de la temporada 2025/26 y, con ello, darle la bienvenida de manera oficial a los Jaguares de Nayarit, equipo que hará su debut en la competencia, después de ocupar la plaza que dejaron liberada los Sultanes de Monterrey.

Estéfano Conde —en representación del ingeniero, Carlos Peralta, presidente de los Jaguares— habló con EL INFORMADOR sobre el porqué decidieron brindarle al estado nayarita la posibilidad de tener un equipo de béisbol profesional, además de compartir sus expectativas de cara a su estreno dentro de la LMP.

“Nayarit es un estado que históricamente ha sido un poquito complicado el que pueda tener deportes de manera profesional, pero que de alguna u otra manera su gente lo exige. Es un estado extraordinario que está geográficamente en la ruta de la LMP, un estado maravilloso, una afición muy linda que merece satisfacciones y se las queremos dar a través de los Jaguares de Nayarit.”

“Estamos muy contentos de llegar a esta gran Liga Mexicana del Pacífico, una liga con una gran tradición y calidad. Lo que pretendemos es llegar y hacer un equipo competitivo, ganador, que dé todo en el diamante para darle a la afición satisfacciones y muchos triunfos”, indicó Conde.

También aseguró que, la directiva está realizando un esfuerzo importante para construir un equipo ganador y que se preparan varios nombres destacados para que la afición vaya generando un sentido de pertenencia con la franquicia y sus jugadores.

“Hay muchas figuras, yo no quisiera correr el riesgo de omitir algún nombre, pero hay peloteros muy buenos y conforme vaya avanzando la temporada la afición se identificará y los hará suyos a cada uno de ellos. Tratamos de contratar a gente muy valiosa, con mucho corazón, que ha tenido muy claro el mensaje y la mística de la familia de Jaguares y del ingeniero Peralta, nuestro presidente, para hacer un equipo ganador que luche y que dé todo en el diamante. No queremos ser un equipo, un equipo testigo, queremos ser protagonistas y vamos a luchar porque así sea.”

AO

