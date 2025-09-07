Después de la caída que sufriera en la carrera sprint del sábado Álex regresó este domingo con nuevos ímpetus y con un manejo bajo control para reencontrarse con la victoria.

El arranque fue muy limpio y sin contratiempos, pero un agresivo Marc llegó y pasó a Álex en la frenada de la primera curva, Acosta llegando detrás de ellos , de ahí en adelante el “73” luchó por la posición de privilegio hasta el final de la carrera, rompiendo la racha de victorias de Marc.

Álex dejó a Marc (Ducati Lenovo Team) y a un sólido Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) en segundo y tercer lugar respectivamente. Con esta victoria, Álex no solo rompe la racha imparable del ‘93’, sino que también retrasa la posibilidad de que Marc llegue a San Marino con su primer ‘punto extra’, dejando la ventaja del líder en 182 puntos.

Por detrás, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) descendía hasta la cuarta plaza tras partir desde la segunda posición, mientras que Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) y Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) sufrían una doble caída en la misma curva. En medio del incidente, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) había realizado una gran salida y ya se encontraba noveno, listo para iniciar su remontada.

Un decidido Álex Márquez tomó la iniciativa y superó a su hermano en el cuarto giro. Sin embargo, la lucha era feroz: las distancias se mantenían mínimas, con Pedro Acosta y Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) también muy cerca, preparados para aprovechar cualquier error y meterse en la pelea por la victoria. En el grupo perseguidor venían 3 motos japonesas con Quartararo, Johann Zarco (CASTROL LCR Honda) y Luca Marini (Honda HRC Castrol).

Después de las primeras diez vueltas, las distancias empezaban a aparecer con mayor claridad en el grupo delantero. Álex Márquez lideraba con apenas tres décimas sobre Marc Márquez, que a su vez mantenía a raya a las dos KTM en duelo. Pedro Acosta y Enea Bastianini contaban con un margen de dos segundos sobre sus más inmediatos perseguidores, quienes se enzarzaban en una intensa batalla japonesa por el Top 5, ofreciendo un espectáculo digno de la categoría reina. En ese mismo grupo también se encontraban 'Pecco' y las dos Aprilia de Trackhouse.

Bastianini, especialista en las fases finales de la carrera, superó a Pedro Acosta, que comenzaba a notar el desgaste del neumático trasero blando . El italiano se mantuvo firme tras Marc Márquez, quien a su vez no lograba recortar la distancia con su hermano Álex, líder indiscutible hasta ese momento . Sin embargo, las diferencias entre los tres eran todavía mínimas, y nada estaba escrito , prometiendo un final de carrera muy cerrado.

Faltando cinco vueltas para el final, con Enea Bastianini ya excluido de la lucha por la victoria, la batalla se reducía a un intenso duelo entre los hermanos Márquez. Alex logró apretar los dientes lo suficiente para mantener a raya a Marc, y la clasificación en punta no sufrió más cambios hasta la bandera a cuadros. Con esta victoria, el ‘73’ impide que Marc Márquez llegue a San Marino con su primer ‘punto extra’, necesitando ahora una ventaja de 185 puntos y contando con 182.

Top 10

Bastianini completó el podio, mientras Pedro Acosta conservó la cuarta posición, por delante de Fabio Quartararo y Ai Ogura (Trackhouse MotoGP™ Team). Francesco Bagnaia protagonizó una remontada notable para terminar séptimo, seguido de Luca Marini, Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha) y el vigente campeón Jorge Martín (Aprilia Racing). Los pilotos de la clase reina volverán a la acción en menos de una semana con el GP de San Marino.

Resultados oficiales

1

73

A. Márquez

BK8 GRESINI RACING MOTOGP

40:14.093

2

93

M. Márquez

DUCATI LENOVO TEAM

+1.740

3

23

E. Bastianini

RED BULL KTM TECH3

+5.562

4

37

P. Acosta

RED BULL KTM FACTORY RACING

+13.373

5

20

F. Quartararo

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP TEAM

+14.409

6

79

A. Ogura

TRACKHOUSE MOTOGP TEAM

+15.055

7

63

F. Bagnaia

DUCATI LENOVO TEAM

+16.048

8

10

L. Marini

HONDA HRC CASTROL

+16.372

9

88

M. Oliveira

PRIMA PRAMAC YAMAHA MOTOGP

+16.937

10

1

J. Martin

APRILIA RACING

+18.492

MV