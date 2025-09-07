El Gran Premio de Italia tuvo un claro protagonista: Max Verstappen. El piloto neerlandés de Red Bull volvió a lo más alto del podio tras nueve carreras sin ganar y lo hizo en el histórico Circuito de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”, donde firmó su triunfo número 66 en la Fórmula 1.Verstappen selló un fin de semana perfecto en tierras italianas. El sábado impuso un tiempo histórico en clasificación para quedarse con la pole position y este domingo dominó de principio a fin, sacando más de 19 segundos de ventaja sobre Lando Norris, quien finalizó segundo. El podio lo completó Oscar Piastri, aunque no sin polémica: McLaren le ordenó ceder su posición a Norris en la parte final de la competencia.Las emociones más intensas se vivieron apenas en las primeras vueltas. Norris intentó arrebatarle el liderato a Verstappen en la largada, mientras que Piastri y Charles Leclerc protagonizaron un duro duelo por el tercer puesto, que terminó en manos del australiano. A partir de ahí, el neerlandés aplastó con un ritmo demoledor que nadie pudo seguir.El error en boxes llegó, lo que nadie se esperaba, a menos de diez vueltas para que terminara la carrera, Lando Norris entró a pits para cambiar neumáticos e irse con todo buscando el segundo lugar, sin embargo, uno de los mecánicos falló con la pistola y eso hizo que la parada fuera de casi seis segundos.Al salir del pit line, Lando Norris fue premiado por su equipo con el segundo lugar, ya que le exigieron a Piastri devolver la posición, a lo que el australiano, a regañadientes, obedeció. Así, el podio quedó completo, pero con una victoria demoledora de Max Verstappen, en el Gran Premio más veloz de la historia y del calendario 2025 de la Fórmula 1.Tras esta carrera, en donde el neerlandés aún campeón del mundo aplastó a sus rivales, Oscar Piastri sigue a la cabeza con 324 puntos y va que vuela para ser el nuevo monarca de la máxima categoría del automovilismo; le sigue Lando Norris con 293, haciendo el 1-2 para el equipo “papaya”. Max Verstappen, que ganó la carrera, sumó 25 unidades y se acerca un poco a los punteros, al llegar a 230 puntos.El Gran Circo volverá a la acción el 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán.1.- Max Verstappen / Red Bull2.- Lando Norris / McLaren3.- Oscar Piastri /McLaren4.- Charles Leclerc / Ferrari5.- George Russell / Mercedes6.- Lewis Hamilton / Ferrari7.- Esteban Ocon / Haas8.- Alex Albon / Williams9. Kimi Antonelli / Mercedes10.- Gabriel Bortoleto / Kick Sauber1.- Oscar Piastri / McLaren / 324 puntos2.- Lando Norris / McLaren / 293 puntos3.- Max Verstappen / Red Bull / 230 puntos4.- George Russell / Mercedes / 194 puntos5.- Charles Leclerc / Ferrari / 163 puntos6.- Lewis Hamilton / Ferrari / 117 puntos7.- Alex Albon / Williams / 70 puntos8.- Kimi Antonelli / Mercedes/ 66 puntos9.- Isack Hadjar / RB / 38 puntos 10.- Nico Hulkenberg / Kick Sauber / 37 puntos1.- McLaren / 617 puntos2.- Ferrari / 280 puntos3.- Mercedes / 260 puntos4.- Red Bull / 239 puntos5.- Williams / 86 puntos6.- Aston Martin / 62 puntos7.- Racing Bulls / 61 puntos 8.- Kick Sauber / 55 puntos9.- Haas / 44 puntos10.- Alpine / 20 puntos* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB