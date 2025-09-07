El Gran Premio de Italia tuvo un claro protagonista: Max Verstappen. El piloto neerlandés de Red Bull volvió a lo más alto del podio tras nueve carreras sin ganar y lo hizo en el histórico Circuito de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”, donde firmó su triunfo número 66 en la Fórmula 1.

Verstappen selló un fin de semana perfecto en tierras italianas. El sábado impuso un tiempo histórico en clasificación para quedarse con la pole position y este domingo dominó de principio a fin, sacando más de 19 segundos de ventaja sobre Lando Norris, quien finalizó segundo. El podio lo completó Oscar Piastri, aunque no sin polémica: McLaren le ordenó ceder su posición a Norris en la parte final de la competencia.

Las emociones más intensas se vivieron apenas en las primeras vueltas. Norris intentó arrebatarle el liderato a Verstappen en la largada, mientras que Piastri y Charles Leclerc protagonizaron un duro duelo por el tercer puesto, que terminó en manos del australiano. A partir de ahí, el neerlandés aplastó con un ritmo demoledor que nadie pudo seguir.

El error en boxes llegó, lo que nadie se esperaba, a menos de diez vueltas para que terminara la carrera, Lando Norris entró a pits para cambiar neumáticos e irse con todo buscando el segundo lugar, sin embargo, uno de los mecánicos falló con la pistola y eso hizo que la parada fuera de casi seis segundos.

Al salir del pit line, Lando Norris fue premiado por su equipo con el segundo lugar, ya que le exigieron a Piastri devolver la posición, a lo que el australiano, a regañadientes, obedeció. Así, el podio quedó completo, pero con una victoria demoledora de Max Verstappen, en el Gran Premio más veloz de la historia y del calendario 2025 de la Fórmula 1.

Tras esta carrera, en donde el neerlandés aún campeón del mundo aplastó a sus rivales, Oscar Piastri sigue a la cabeza con 324 puntos y va que vuela para ser el nuevo monarca de la máxima categoría del automovilismo; le sigue Lando Norris con 293, haciendo el 1-2 para el equipo “papaya”. Max Verstappen, que ganó la carrera, sumó 25 unidades y se acerca un poco a los punteros, al llegar a 230 puntos.

El Gran Circo volverá a la acción el 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán.

TOP 10 GP DE ITALIA

1.- Max Verstappen / Red Bull

2.- Lando Norris / McLaren

3.- Oscar Piastri /McLaren

4.- Charles Leclerc / Ferrari

5.- George Russell / Mercedes

6.- Lewis Hamilton / Ferrari

7.- Esteban Ocon / Haas

8.- Alex Albon / Williams

9. Kimi Antonelli / Mercedes

10.- Gabriel Bortoleto / Kick Sauber

CAMPEONATO DE PILOTOS

1.- Oscar Piastri / McLaren / 324 puntos

2.- Lando Norris / McLaren / 293 puntos

3.- Max Verstappen / Red Bull / 230 puntos

4.- George Russell / Mercedes / 194 puntos

5.- Charles Leclerc / Ferrari / 163 puntos

6.- Lewis Hamilton / Ferrari / 117 puntos

7.- Alex Albon / Williams / 70 puntos

8.- Kimi Antonelli / Mercedes/ 66 puntos

9.- Isack Hadjar / RB / 38 puntos

10.- Nico Hulkenberg / Kick Sauber / 37 puntos

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES

1.- McLaren / 617 puntos

2.- Ferrari / 280 puntos

3.- Mercedes / 260 puntos

4.- Red Bull / 239 puntos

5.- Williams / 86 puntos

6.- Aston Martin / 62 puntos

7.- Racing Bulls / 61 puntos

8.- Kick Sauber / 55 puntos

9.- Haas / 44 puntos

10.- Alpine / 20 puntos

