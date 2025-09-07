Sigue la actividad del futbol internacional y en México. Te decimos en qué horario y dónde ver todos los partidos del viernes 5 de septiembre de 2025 EN VIVO.

Algunos juegos podrán verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming.

Partidos hoy domingo 7 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tepatitlán vs Leones Negros | 17:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy domingo 7 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

América vs San Luis Femenino | 12:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Tigres vs Monterrey | 19:00 horas | Amazon Prime Video (Míralo en vivo), FOX Sports Premium, FOX Sports |

Xolos vs Santos | 19:00 horas | Tubi |

Partidos hoy domingo 7 de septiembre de 2025 - FIFA Copa Mundial 2026 EN VIVO

Georgia vs Bulgaria | 07:00 horas | SKY Sports |

Macedonia Norte vs Liechtenstein | 10:00 horas | SKY Sports |

Lituania vs Holanda | 10:00 horas | SKY Sports |

Rep. Centroafricana vs Comoras | 10:00 horas | FIFA+ |

Bélgica vs Kazajistán | 12:45 horas | SKY Sports |

Alemania vs Irlanda del Norte | 12:45 horas | SKY Sports |

Turquía vs España | 12:45 horas | SKY Sports |

Polonia vs Finlandia | 12:45 horas | SKY Sports |

Luxemburgo vs Eslovaquia | 12:45 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 7 de septiembre de 2025 - MLS EN VIVO

Sporting KC vs Austin FC | 17:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV), TNT, HBO MAX |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF