Los fanáticos de la velocidad ya tienen una cita para este fin de semana: el Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1 (F1). Si no quieres perderte ningún detalle de lo que ocurra en la pista, aquí te compartimos los horarios oficiales y los canales de transmisión para seguir en vivo las prácticas libres, la clasificación y, por supuesto, la carrera.

La F1 tendrá su decimosexta competencia del año en el Gran Premio de Italia, un evento que se llevará a cabo entre los días 5 y 7 de septiembre en el Autodromo Internazionale di Monza, localizado en el parque de la villa real de Monza, en la región de Lombardía, Italia, al norte de la ciudad de Milán

De acuerdo con información de la página oficial de la F1, la carrera contará con 53 vueltas al trazado de 5.793 kilómetros, y será el domingo 7 de septiembre a las 07:00 horas tiempo del centro de México.

ESPECIAL / F1

Aunque el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez no compite esta temporada, la F1 mantiene su emoción intacta. Además de que ya se dio a conocer que el jalisciense volverá a las pistas el próximo año como piloto del nuevo equipo, Cadillac, la atención está puesta en su excompañero de Red Bull, Max Verstappen, quien se ha rezagado en la búsqueda de un quinto campeonato mundial consecutivo; y luego aparece el equipo McLaren, que ha demostrado un dominio notable tanto en la clasificación de constructores como en la de pilotos y ha pasado a ser de lo más llamativo este año.

Horario y dónde ver el Gran Premio de Italia 2025 de F1

Evento Fecha Horario (Tiempo del centro de México) Primera prueba libre Viernes 5 de septiembre 05:30 horas Segunda prueba libre Viernes 5 de septiembre 09:00 horas Tercera prueba libre Sábado 6 de septiembre 04:30 horas Clasificación (Calidad) Sábado 6 de septiembre 08:00 horas GP de Italia 2025 Domingo 7 de septiembre 07:00 horas

La competencia podrá ser vista en México a través del canal FOX Sports Premium, el canal Formula 1 TV Pro, y podrás seguir la cobertura también a través de EL INFORMADOR.

Por si te interesa: Centroamericanos y caribeños buscan últimos boletos para el Mundial 2026

DE