Chivas consigue agónico triunfo ante León en un duelo amistoso en EU

Chivas obtuvo un agónico triunfo en su duelo amistoso ante León en los Estados Unidos. El conjunto Rojiblanco se impuso 2-1 ante el cuadro Esmeralda con goles en la parte final del partido, anotados por Armando González y Cade Cowell.

Los dirigidos por Gabriel Milito sacudieron la presión de cuatro juegos al hilo sin victoria en la Liga MX y ahora regresan con algo de oxígeno de cara al Clásico Nacional de este fin de semana ante el América.

Javier Hernández inició el encuentro como titular, sin embargo, el experimentado delantero sigue sin encontrar ritmo en el campo. Primero, al abanicar un balón dentro del área chica y sin presión, y posteriormente al no poder recibir un balón dentro del área.

"Chicharito" dejó escapar las más claras de Chivas en el primer tiempo, mientras que León aprovechó los errores de Alan Mozo y Diego Campillo para que Miguel Rodríguez definiera el 0-1 en el marcador. Con solo dos llegadas, el conjunto Esmeralda convirtió en el juego.

Con los mismos errores en defensa y las desatenciones en la parte ofensiva, Chivas remó a contracorriente durante todo el juego, y fue al final cuando llegó la recompensa para el Guadalajara.

Gabriel Milito ajustó y mandó a la cancha a Bryan y Armando González, junto a Teun Wilke en la búsqueda del tanto que cambiara el rumbo del juego, y así fue como el equipo Rojiblanco logró darle la vuelta al encuentro.

El empate llegó en un saque de banda largo: Diego Campillo envió el balón al área, donde apareció Erick Gutiérrez, quien lo peinó y lo dejó servido para Armando González, que no perdonó y colocó el 1-1.

Chivas se volcó al frente en la recta final del encuentro. Así fue como llegó el gol de la victoria: Erick Gutiérrez envió un pase filtrado para Cade Cowell, quien, con una recepción dirigida, definió con un potente disparo para darle la vuelta al marcador y conseguir la victoria para el Guadalajara.

Con este resultado, Chivas regresará a Guadalajara a trabajar el duelo de este sábado, cuando visite al América en la Ciudad de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

