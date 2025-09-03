Amdocs celebra 10 años en México

Amdocs realizó una gran celebración por su décimo aniversario de su sitio en México, marcando una década de crecimiento, impacto en los clientes y liderazgo tecnológico desde su sede en Guadalajara.

Los anfitriones recibieron a los invitados con enorme alegría y un delicioso cóctel, para después proyectar videos de felicitaciones por estos 10 años de existencia tanto del equipo global como local. Luego se dio paso a la premiación de ganadores Hack-a-tech, Amdocs Cup y Gen AI Fair. Y finalmente los asistentes disfrutaron de una cena de tres tiempos que consistió en ensalada caprese, filete de res a la pimienta, y de postre, jericalla, para acompañar se sirvieron diferentes bebidas.

Cecilia Martínez, Michelle Ceja y Fabiola Valdez en el décimo aniversario de Amdocs México. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

La velada continuó con una divertida fiesta, en la que los asistentes bailaron, cantaron y convivieron con sus colegas 10 años de fundación de Amdocs.

Amdocs es un proveedor líder de software y servicios para empresas de comunicaciones y medios, que se ha convertido en un centro estratégico de nearshore que apoya a clientes de México y América. Actualmente, el sitio atiende 18 cuentas con equipos multidisciplinarios que impulsan la transformación digital a gran escala, migraciones a la nube, monetización de 5G y servicios gestionados.

Giovanni Alcaraz, José Gallegos, Jacobo Salado, Maribel Machado, Guillermo Ruiz, Ricardo Soto y Satyesh Tripathi. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Durante la siguiente década, Amdocs México profundizará su enfoque en operaciones nativas de IA, ingeniería en la nube y monetización 5g/edge, ampliará servicios gestionados y liderazgo del sitio, además de que continuará invirtiendo en personas, ESG y programas comunitarios.

Evento: 10 aniversario de Amdocs México. Lugar: Barberini. Fecha: 25 de agosto de 2025. Invitados: 600.

Ambiente en el Décimo Aniversario De Amdocs México. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Amdocs

Av. Rafael Sanzio 150, Col. La Estancia.

Tel. 33 37 77 05 55.

Página Web: www.amdocs.com

Facebook: Amdocs

X: Amdocs

Instagram: @amdocs

Linkedin: www.linkedin.com/company/amdocs

CP