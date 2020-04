Motivado por jugar ante su gente

La afición que sigue y apoya a Charros de Jalisco ha recibido con beneplácito la noticia de que finalmente, tras muchos intentos, se llegó a un acuerdo con Yaquis de Ciudad Obregón para adquirir los derechos del pelotero tapatío Christian Villanueva.

— ¿Qué significa para ti este nuevo reto de venir a demostrar ante tu público esa calidad que impera y que puede ser clave para que Charros vuelva a ser campeón?

—Para mí es un gran honor el poder ir a un equipo tan ganador como lo ha sido Charros en los últimos años y pues súper contento, ansioso por ir a jugar ante mi gente y aportar mi granito de arena y bueno; estoy contento de poder ser compañero de grandes jugadores que tiene la organización y, el que los fanáticos me hayan recibido muy bien es un gran paso para mí y un honor; eso me obliga a entregarme más, al mil por ciento cada día, jugar para mi afición, mi familia, mis amigos.

—Tú debes saber que la afición jalisciense ha hecho de la plaza de Jalisco una de las más importantes del beisbol mexicano. ¿Estás consciente de esa presión que ejercerá el público?

—Más que presión yo pienso que va a ser una gran motivación. Imagínate si ir de contra era algo emotivo para mí, ahora ser jugador de casa pienso que me va a ayudar un poco más el saber que estoy jugando para mi gente en mi propia casa.

—¿Qué significa para ti integrarte a un escuadrón que con tu llegada será sin duda el infield más completo, el trabuco que estarán envidiando los demás equipos?

—Fíjate que sí. De los jugadores estoy súper encantado, me la llevo muy bien con varios de ellos de siempre que juego en contra, he platicado con “Manny” (Rodríguez), y pues Agustín Murillo ya fue mi compañero, con Zazueta (Amadeo), Japhet Amador, siempre hemos tenido una comunicación bien y pues sí, un gran honor jugar en el mismo equipo de semejantes caballos. Espero llenar las expectativas de toda la afición, de la organización.

—Para ti seguramente también será una situación que aprovecharás para vencer los retos y catapultarte hacia la Gran Carpa de nueva cuenta.

—Sí, para mí es un reto el regresar a las Grandes Ligas y siempre me ha ayudado la Liga Mexicana del Pacífico. Me ha ayudado mucho como pelotero.

—Llegas a un parque que ya lo conociste como parte de una escuadra contraria, un parque en el que la pelota vuela, en que el equipo de Charros es dominante, en el que se batean muchos cuadrangulares y del que se espera que sea un alicate para que Christian Villanueva demuestre su poderío. ¿Estás totalmente preparado para ello?

—Yo voy a disfrutar de cada juego; los resultados vienen solos. Obviamente es un escenario en el que todo mundo quiere estar jugando por cómo se vive el ambiente. De hecho me gustaba ir hasta como espectador y ahora jugar ahí, pues imagínate, eso es un sueño jugar en mi ciudad y para mi gente.

TÓPICOS

El “Toro”, inigualable

—Por Charros han pasado peloteros que lo han logrado todo; Fernando Valenzuela es uno de ellos. ¿Cuál es tu opinión de él?

—El caballo de caballos, como decimos los beisbolistas. Me tocó el gran honor de compartir unos minutos con él en la Serie de Monterrey; tremendo señorón, es el icono mexicano del

Beisbol para todo el mundo, es algo yo creo inigualable.

Juega donde lo pongan

—¿Estás dispuesto a jugar cualquier posición que te pida Roberto Vizcarra, un mánager que es exigente, que es buen técnico, un ganador, y campeón en ambas Ligas?

—Claro, no creo que sea algo difícil la primera base, yo la he jugado mucho tiempo en Triple A, y varios juegos en Grandes Ligas; el designado, con los Yaquis estuve la mayor parte como tal. No tengo ningún problema y yo me adaptaré a lo que diga el señor Vizcarra. Mis respetos siempre para don mánager y no creo tener algún problema.

JL