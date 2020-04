Christian Villanueva, ansioso por jugar ante su gente

Apenas el martes se anunció su contratación como nuevo jugador de los Charros de Jalisco, pero el tapatío Christian Villanueva ya se dijo ansioso por jugar frente a la afición del estado que lo vio nacer y formarse como beisbolista.

Sabedor de que tendrá como compañeros a varios de los mejores jugadores de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), el ex tercera base de los Padres de San Diego se mostró comprometido con llenar las expectativas de la afición y la directiva blanquiazul.

''Para mí es un gran honor el poder ir a un equipo tan ganador como lo ha sido Charros en estos años. Estoy súper contento y ansioso por poder jugar ante mi gente y poder aportar mi granito de arena. Estoy contento de ser compañero de grandes jugadores que tiene la organización y de que la afición espere mi llegada, eso me obliga a entregarme''.

''Más que presión siento una gran motivación. Ir de contra era algo emotivo para mí, ahora ser jugador de casa me ayudará un poco más al saber que estoy jugando para mi gente, en mi propia casa. Estoy súper encantado de los jugadores con los que estaré en el equipo, me la llevo muy bien con varios de ellos, he platicado con 'Manny' y Murillo ya fue mi compañero, siempre hemos tenido una buena comunicación y será un honor jugar con semejantes caballos, espero llenar las expectativas'', dijo en entrevista con nuestro colaborador Salvador Cosío.

Fue ayer cuando Charros hizo oficial el arribo de Villanueva junto con el lanzador zurdo Alex Delgado, esto en un intercambio con los Yaquis de Ciudad Obregón, equipo al que fueron enviados tres elementos del staff de picheo de Jalisco: Octavio Acosta, Felipe González y Jesús Camargo.

