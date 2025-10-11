Elementos de la Policía del Estado localizaron alrededor de 70 kilogramos de marihuana y aseguraron un vehículo con reporte de robo tras una persecución en la zona sur de Jalisco y que terminó en Tuxpan.

Los elementos de la Policía Regional patrullaban la zona sur del municipio de Ciudad Guzmán cuando en el cruce de las calles Primero de Mayo y El Grullo observaron un vehículo Toyota blanco sin placas de circulación, cuyo conductor aceleró al notar la presencia policiaca.

Los oficiales intentaron hacer que detuvieran su marcha, pero el conductor siguió rumbo al sur, por lo que se inició una persecución que terminó en una brecha que va a la delegación Las Canoas, cerca del cruce con la Autopista a Colima, ya en el municipio de Tuxpan.

En dicho punto, los ocupantes del Toyota descendieron del vehículo y al verse superados en número por los oficiales, corrieron y se perdieron entre la maleza.

Los policías estatales detectaron alrededor de 17 envoltorios con aparente marihuana, que en suma dieron un peso de aproximadamente 70 kilos tras hacer una revisión.

En cuanto al vehículo, al verificar los datos de la unidad resultó que contaba con reporte de robo desde junio de 2022. Por lo anterior, los elementos estatales notificaron a un agente del Ministerio Público y aseguraron el vehículo y la presunta droga.

AO

