La Selección Mexicana de futbol continúa con su gira de septiembre en el MEX TOUR y hoy por la noche enfrentará a Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

Será el segundo compromiso amistoso en esta fecha FIFA para el equipo dirigido por Javier “Vasco” Aguirre, que busca dejar atrás las dudas mostradas en el empate 0-0 ante Japón el pasado sábado en Oakland, California.

Corea del Sur se perfila como un rival de alto peligro, como lo fue Japón hace unos días, ya que vienen de derrotar de manera categórica a la Selección de Estados Unidos también el pasado sábado.

Para este compromiso, el estratega mexicano confirmó la baja del capitán Edson Álvarez, quien salió de cambio ante los nipones por una lesión muscular y quedó descartado para participar. Su ausencia abre la puerta a modificaciones en el once inicial, donde se espera que Hirving “Chucky” Lozano tenga minutos desde el arranque, al igual que Santiago Giménez en el ataque, con el objetivo de darle mayor profundidad ofensiva a un conjunto que lució limitado en su primera presentación.

La Selección Nacional tiene la obligación de mostrar mejoría, pues de cara al Mundial 2026 no puede repetir actuaciones como la del fin de semana. En ese sentido, Aguirre cuenta con piezas en buen momento como Erick “Chiquito” Sánchez, quien suma ya 30 partidos con el Tricolor, con saldo favorable de 16 victorias, nueve empates y cinco derrotas.

En la delantera, Raúl Jiménez también aparece como opción. El ariete ya sabe lo que es marcarle a Corea del Sur, pues en noviembre de 2020 en Austria abrió el marcador en un triunfo 3-2. Asimismo, se espera la presencia de Germán Berterame, quien debutó con México en octubre de 2024.

El historial reciente favorece ampliamente al cuadro azteca, que suma tres victorias consecutivas sobre los coreanos, con nueve goles a favor y solo tres en contra. La última ocasión que se midieron en Estados Unidos, en enero de 2014, México goleó 4-0 con triplete de Alan Pulido. Además, el máximo anotador histórico del combinado Nacional ante Corea del Sur es Ricardo Peláez con cinco tantos, cuatro de ellos conseguidos el día de su debut en 1989.

Más allá del resultado, el encuentro en Nashville servirá como parámetro importante para evaluar la capacidad de reacción de un equipo que todavía busca consolidar su estilo.

El “Vasco” Aguirre pretende dar rodaje a jugadores jóvenes que pelean por un lugar en el próximo ciclo mundialista, al tiempo que confía en la experiencia de elementos probados en duelos internacionales.

El choque contra Corea será también una oportunidad para reforzar la confianza del grupo y comenzar a generar una identidad más clara rumbo a los compromisos oficiales que se avecinan.

HOY EN TV

México vs. Corea del Sur

19:00 horas / Canal 5 y Azteca 7