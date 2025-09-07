La selección de Corea del Sur doblegó 2-0 a la de Estados Unidos en un amistoso jugado en la Red Bull Arena de Nueva Jersey que volvió a dejar en evidencia al equipo de Mauricio Pochettino, cuando falta menos de un año para el Mundial que se disputará en tierras estadounidenses.Los goles de Heung Min Son y de Dong-Gyeong Lee en la primera mitad le bastaron a Corea del Sur para tumbar a Estados Unidos, cuyo último partido se remontaba a la derrota sufrida contra México en la final de la Copa Oro.Pochettino, cuya selección está segura de su participación en el Mundial en calidad de país anfitrión, al igual que México y Canadá, sigue sin conseguir dar continuidad a la selección estadounidenses.Esta derrota contra Corea del Sur amargó la tarde de la Red Bull Arena, donde Estados Unidos celebró a su leyenda Michael Bradley en los prolegómenos del encuentro.La selección norteamericana jugará el próximo martes, su segundo amistoso de la fecha FIFA de septiembre, contra Japón.