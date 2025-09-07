La selección de Corea del Sur doblegó 2-0 a la de Estados Unidos en un amistoso jugado en la Red Bull Arena de Nueva Jersey que volvió a dejar en evidencia al equipo de Mauricio Pochettino, cuando falta menos de un año para el Mundial que se disputará en tierras estadounidenses.

Los goles de Heung Min Son y de Dong-Gyeong Lee en la primera mitad le bastaron a Corea del Sur para tumbar a Estados Unidos, cuyo último partido se remontaba a la derrota sufrida contra México en la final de la Copa Oro.

Pochettino, cuya selección está segura de su participación en el Mundial en calidad de país anfitrión, al igual que México y Canadá, sigue sin conseguir dar continuidad a la selección estadounidenses.

Esta derrota contra Corea del Sur amargó la tarde de la Red Bull Arena, donde Estados Unidos celebró a su leyenda Michael Bradley en los prolegómenos del encuentro.

La selección norteamericana jugará el próximo martes, su segundo amistoso de la fecha FIFA de septiembre, contra Japón.