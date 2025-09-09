Queda poco para el Mundial 2026 organizado por la FIFA, y mañana inicia la primera fase de preventa de boletos para el torneo de futbol que por primera vez se jugará en tres países.

Los aficionados interesados deberán estar pendientes, ya que la disputa por los boletos empezará este miércoles 10 de septiembre, y terminará el próximo 19 de septiembre.

Es importante saber que en esta fase podrán participar los tarjetahabientes Visa, quienes deben registrarse en la plataforma FIFA ID y entrar a un sorteo. Una vez que sean seleccionados, las personas recibirán la confirmación el 29 de septiembre, junto con una fecha y hora específicas para acceder a la compra a partir del 1 de octubre.

¿Cuánto costarán los boletos para los partidos del Mundial 2026?

De acuerdo con medios como El Universal, los precios de los boletos para los partidos del Mundial 2026 tuvieron un aumento de precio, esto, en comparación con los costos de las entradas a los juegos en el pasado Mundial de Qatar. En días pasados se mencionó que las entradas más baratas para esta futura justa costarán desde 60 dólares, aunque también hay otros que rebasan los 100 mil pesos mexicanos, aunque estos están incluidos en los paquetes Hospitality.

¿Cómo acceder a la preventa de boletos del Mundial 2026?

Para acceder a esta preventa del 10 de septiembre es importante:

Registrarse: Crear FIFA ID en FIFA.com/tickets y registrarse en las próximas fases de venta

Crear FIFA ID en FIFA.com/tickets y registrarse en las próximas fases de venta Tener cuidado: Compra solo en el sitio oficial de la FIFA . Evitar sitios web de reventa o plataformas no autorizadas para no ser víctima de fraude

Compra solo en el sitio oficial de la . Evitar sitios web de reventa o plataformas no autorizadas para no ser víctima de fraude Estar atento: El proceso es largo. Revisar el correo electrónico de forma constante y seguir las redes sociales oficiales de la FIFA para no perder ninguna notificación

Debes considerar que el sorteo anticipado o segunda fase de venta será del 27 al 31 de octubre; esta será para el público en general y sin exclusividad para tarjetas Visa. Estas personas recibirán su notificación para comprar boletos entre noviembre y diciembre.

La tercera fase de venta será después de que se realice el Sorteo del Mundial (el 5 de diciembre). La demanda podría subir porque ya se conocerán los rivales de grupo.

El Mundial 2026 comienza el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, y termina el domingo 19 de julio con la final en el MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos.

