México y Japón firman un empate sin goles en Oakland

La Selección Mexicana igualó 0-0 ante Japón en el Coliseo de Oakland, California, en un duelo amistoso que dejó más conclusiones tácticas que emociones en el marcador. Ante más de 40 mil aficionados, el Tricolor de Javier “Vasco” Aguirre se midió a un rival incómodo, intenso y con un estilo que pocas veces enfrenta en su calendario habitual ante rivales del área de Concacaf.

El conjunto nipón mostró desde el inicio sus cualidades: disciplina en las marcas, presión alta y velocidad en la recuperación. México, fiel a la idea del 4-3-3, intentó imponer condiciones, aunque en realidad se vio maniatado por un adversario que lo obligó a jugar un partido de mucha paciencia y desgaste físico. Más que lamentar la falta de goles, el duelo sirvió para medir fuerzas ante un equipo que bien podría cruzarse en el camino del Tricolor en la Copa del Mundo del próximo año.

No todo fueron buenas noticias para la escuadra mexicana. Apenas al inicio, Edson Álvarez salió lesionado, lo que encendió las alarmas en el banquillo. Sin embargo, el ingreso de Érik Lira dio solidez y frescura en el medio campo, acomodando las piezas para que el equipo no perdiera el control. El otro golpe llegó en tiempo de compensación: César “Cachorro” Montes fue expulsado al minuto 92, tras revisión del VAR, al cortar una jugada manifiesta de gol.

En cuanto al trámite, las opciones claras de peligro fueron escasas. Germán Berterame tuvo una oportunidad en los últimos minutos y Hirving “Chucky” Lozano desbordó en una acción aislada, pero el arco japonés nunca estuvo realmente en riesgo. Del otro lado, Japón generó aproximaciones esporádicas que no exigieron demasiado a Luis Malagón, quien vivió una noche tranquila bajo los tres palos.

El empate, aunque sin goles, dejó aprendizajes valiosos para Aguirre y su cuerpo técnico. La exigencia de Japón obligó a México a redoblar esfuerzos en defensa y a ser más creativo en ataque, aspectos que el “Vasco” deberá seguir puliendo rumbo a la gran cita del 2026.

El Tricolor continuará su gira en Estados Unidos. Este domingo viajará a Nashville, donde el martes 9 de septiembre enfrentará a Corea del Sur en el Geodis Park. El equipo asiático llega motivado tras vencer 2-0 a Estados Unidos y se perfila como otro examen de alto nivel para la escuadra mexicana.

ALINEACIONES

MÉXICO

PORTERO

1. Luis Malagón

DEFENSAS

2. Jorge Sánchez

5. Johan Vásquez

3. César Montes

23. Jesús Gallardo

MEDIOCAMPISTAS

14. Marcel Ruiz

(81’ 8. C. Rodríguez)

4. Edson Álvarez

(32’ 6. E. Lira)

17. Orbelín Pineda

(60’ 18. E. Sánchez)

DELANTEROS

10. Alexis Vega

(60’ 22. H. Lozano)

9. Raúl Jiménez

(60’ 11. S. Giménez)

25. Roberto Alvarado

(60’ 7. G. Berterame)

D.T. Javier Aguirre

JAPÓN

PORTERO

1. Zion Suzuki

DEFENSAS

22. Ayumu Endo

4. Kou Itakura

(59’ 16. H. Sekine)

3. Tsuyoshi Watanabe

6. Wataru Endo

MEDIOCAMPISTAS

15. Daichi Kamada

(68’ 21. K. Sano)

8. Takumi Minamino

(68’ 11. D. Maeda)

10. Ritsu Doan

(81’ 18. S. Machino)

DELANTEROS

20. Takefusa Kubo

(68’ 14. J. Ito)

9. Ayase Ueda

7. Kaoru Mitoma

(81’ 13. Y. Suzuki)

D.T. Hajime Moriyasu

SV