César Montes no estará ante Corea del Sur

La expulsión sufrida en los minutos finales ante la selección de Japón del pasado sábado, 6 de septiembre, le costó caro al zaguero central César “Cachorro” Montes, ya que hoy martes, 9 de septiembre, a unas horas de la realización del partido ante Corea del Sur, la FMF y la Selección Mexicana fueron notificados de que el futbolista del Lokomotiv de Rusia ha sido suspendido un partido, por lo que no podrá estar ante los coreanos en Nashville.

Sumado a esta suspensión, el Tricolor tampoco podrá contar con Edson Álvarez. Asimismo, se dio a conocer hoy la gravedad de su traumatismo, la cual consiste en una lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho, por lo que el tiempo de recuperación dependerá de su propia evolución en su club.

Ante esto, Javier Aguirre está obligado a realizar por lo menos dos modificaciones para el juego de esta noche en el Geodis Park.

El lugar del “Cachorro” lo estaría tomando Jesús Orozco Chiquete, mientras que el de Edson Álvarez lo tomaría Érik Lira, quien lo suplió ante Japón de cambio y lo hizo de buena manera.

El partido comenzará esta noche en punto de las 19:30 horas y, una vez concluido, el Tricolor romperá filas y cada jugador se reportará a sus respectivos equipos.

