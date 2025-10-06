La Selección Mexicana Sub-20 continúa con paso firme en el Mundial y este martes 7 de octubre enfrentará a Chile en los octavos de final, en un duelo que promete intensidad y emociones fuertes. El encuentro se disputará a las 17:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde el conjunto local buscará apoyarse en su afición para frenar a un Tricolor que llega como uno de los equipos más sólidos del torneo.

México arribó a esta fase de eliminación directa de manera invicta, luego de superar con éxito el llamado “grupo de la muerte”. Los dirigidos por Eduardo Arce se clasificaron en segundo lugar tras empatar ante potencias como Brasil y España, y vencer por la mínima diferencia a Marruecos, mostrando una combinación de orden defensivo y contundencia ofensiva que les ha permitido mantenerse como un rival de cuidado.

Una de las grandes figuras del torneo ha sido Gilberto Mora, quien se ha convertido en el motor ofensivo de México. Con tres anotaciones y una asistencia, el joven de 16 años se ha convertido en el goleador del equipo y se perfila como una de las promesas más destacadas del certamen.

Por su parte, Chile logró avanzar a los octavos de final de manera agónica, beneficiado por el criterio del fairplay. El conjunto sudamericano cerró la fase de grupos como segundo mejor del grupo A, tras un inicio alentador con victoria sobre Nueva Zelanda (2-1), pero con tropiezos frente a Japón (0-2) y Egipto (1-2), que pusieron en riesgo su continuidad. A pesar de ello, el equipo local pudo mantenerse con vida y ahora tendrá la oportunidad de reivindicarse ante su público.

El duelo entre México y Chile no solo representa un cruce de estilos, sino también un encuentro inédito dentro de un Mundial Sub-20. Mientras México buscará confirmar su condición de favorito y dar un paso más hacia la lucha por el título, Chile intentará hacer valer su condición de anfitrión para sorprender y seguir avanzando.

Horario, fecha y transmisión

Martes 7 de octubre

Chile vs México | 17:00 horas | Estadio Elías Figueroa Brander

Transmisión: Canal 9, TUDN y VIX

SV