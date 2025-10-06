El mediocampista paraguayo del Atlas, Diego González, vive uno de los momentos más especiales de su joven carrera. El futbolista de 22 años fue convocado por primera vez a la Selección de Paraguay para disputar la próxima Fecha FIFA, en la que el conjunto guaraní enfrentará a Japón en el Panasonic Stadium Suita y posteriormente a la República de Corea en el Estadio Mundialista de Seúl.

“Primero que nada, muy contento con la convocatoria a la selección y más por el triunfo con Atlas, para darle esa alegría a nuestra gente. Feliz. Una mañana me llamaron, dormido en la concentración, antes del partido contra Tigres, y me avisaron que había quedado en la lista final para viajar a Japón. Muy feliz por eso”, relató el jugador, aún con la emoción a flor de piel.

González ha sido una de las grandes revelaciones del Apertura 2025, con cinco goles y cinco asistencias en 12 partidos, siendo pieza clave en el resurgir rojinegro. El volante reconoció que su desempeño con Atlas fue fundamental para que llegara este reconocimiento.

“Vengo haciendo muy bien las cosas, ayudando a mis compañeros, y gracias a eso me llamaron a la selección. Atlas me ayudó muchísimo, me devolvió la confianza. Estoy muy agradecido con el club y con todos los que conforman el equipo”, señaló.

Para el paraguayo, vestir la camiseta de su país representa el cumplimiento de un sueño largamente esperado. “Significa muchísimo para mí, es un sueño más cumplido. Gracias a mis compañeros y al club pude lograrlo. Estoy muy feliz por esta oportunidad”, expresó.

Sobre los duelos ante Japón y Corea del Sur, González anticipó que serán rivales exigentes. “Son equipos muy dinámicos, pero vamos a entregar todo para conseguir los resultados que queremos”, afirmó.

Finalmente, el mediocampista no perdió de vista el compromiso que sigue en la Liga MX, cuando Atlas visite al Atlético de San Luis tras la pausa internacional. “Será un partido muy importante para nosotros. Pensamos en trabajar al cien durante la Fecha FIFA para regresar con fuerza y sacar los tres puntos”, concluyó el nuevo seleccionado paraguayo.

