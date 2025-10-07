Blake Snell ponchó a nueve en seis entradas en blanco en las que solo permitió un hit para los Dodgers antes de que los relevistas Alex Vesia y Roki Sasaki frustraran el intento de remontada de Filadelfia en la novena entrada, llevando a Los Ángeles a una victoria de 4-3 sobre los Phillies en el segundo juego de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Shohei Ohtani conectó un sencillo productor para su primer imparable de la serie en una séptima entrada de cuatro carreras, y los Dodgers tomaron una ventaja de 4-1 al final de la novena.

Nick Castellanos se deslizó de cabeza en la segunda base, eludiendo apenas el toque, para un doble de dos carreras contra Blake Treinen que finalmente llevó a la multitud de Filadelfia al frenesí y puso el juego 4-3.

Vesia entró para enfrentar a Bryson Stott, quien intentó avanzar a Castellanos con un toque. Pero el tercera base Max Muncy giró y lanzó al campocorto Mookie Betts, quien corrió para cubrir la base a tiempo para sacar a Castellanos.

El bateador emergente Harrison Bader conectó un sencillo y Max Kepler bateó para una selección de fildeador que dejó corredores en las esquinas con dos outs.

Sasaki entró y retiró al campeón de bateo de la Liga Nacional, Trea Turner, con un rodado a segunda para su segundo salvamento de la serie. Freddie Freeman hizo una jugada salvadora en la primera base, arrodillándose para atrapar el mal tiro de Tommy Edman a guante volteado mientras mantenía su dedo del pie derecho en la base antes de rodar sobre su espalda con la pelota.

Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, tomaron una ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco y pueden avanzar a su decimoseptima Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria en el tercer juego hoy por la noche de regreso en casa en Los Ángeles.

Snell, ganador del premio Cy Young en dos ocasiones, fue sensacional contra otro esfuerzo sin fuerza de los Phillies en los Playoffs. Turner, el campeón de jonrones de la Liga Nacional Kyle Schwarber y el dos veces MVP de la Liga Nacional Bryce Harper se combinaron para batear de 10-1 con cinco ponches.

Snell, quien dio cuatro bases por bolas, estaba en un duelo de lanzadores con Jesús Luzardo hasta la decisiva séptima.

AP

Jackson Chourio le pegó a una pelota de 162.4 km/h para producir 3 carreras. AP/M. Gash

Los Cerveceros amplían la ventaja

El jardinero venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, regresó a la alineación y conectó un jonrón de tres carreras en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago.

Chourio envió un lanzamiento de 0-2 del venezolano Daniel Palencia sobre la barda del jardín central con dos outs en la cuarta entrada. Fue el lanzamiento más rápido en postemporada (162.4 km/h) para un jonrón en la era del seguimiento de lanzamientos (desde 2008). El récord anterior lo tenía Nelson Cruz, de los Rangers, quien conectó un jonrón contra un lanzamiento de 161.2 km/h de Justin Verlander, de los Tigres, en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2011. El batazo de Chourio amplió la ventaja de Milwaukee a 7-3 y puso la Serie Divisional con una ventaja de 2-0 para los Cerveceros.

Vaughn y Contreras también conectaron jonrones contra el abridor zurdo de los Cachorros.

Misiorowski cumplió con su tarea al registrar 12 outs en 57 lanzamientos, permitió un hit, dio dos bases por bolas y ponchó a cuatro.

Los Cerveceros visitan Chicago con la ventaja en la Serie.