Kevin Álvarez, lateral derecho del América, vive un nuevo capítulo con la Selección Mexicana, ahora en esta Fecha FIFA, en la que fue convocado tras la lesión de Rodrigo Huescas. El defensor azulcrema aseguró sentirse motivado por regresar al Tricolor y con la mentalidad de aprovechar al máximo la oportunidad que se le presenta, tras una etapa complicada en su carrera por lesiones y altibajos.

“Muy contento, la verdad. Han sido días complicados, pero uno siempre enfocado en darle vuelta a cualquier adversidad. Estoy trabajando mucho”, expresó Álvarez al staff de la Selección.

“Desde chico siempre ha sido un orgullo estar aquí, entonces creo que volver y estar tan cerca de poder participar, solo queda demostrar que estamos listos y prepararse bien”, comentó el lateral, quien ahora competirá nuevamente por un puesto en el once titular del Tri de Javier Aguirre.

La baja de Huescas le abre una puerta importante, pero Kevin fue claro al reconocer que la competencia por el puesto sigue siendo intensa: “Es triste lo que pasó con Rodrigo, pero la competencia siempre ha sido muy fuerte. Tenemos años compitiendo por poder estar y ahora me toca aprovecharla”.

Además, destacó el buen momento del América, que aporta seis futbolistas a la actual convocatoria, reflejo del dominio que ha mostrado el equipo de Coapa en la Liga MX. “Estamos muy contentos, veníamos haciendo las cosas muy bien y ya se ve reflejado en la Selección”, señaló.

De cara a los compromisos ante Colombia y Ecuador, dos selecciones mundialistas, Álvarez considera que serán pruebas ideales para medir el nivel del combinado nacional rumbo al 2026. “Son rivales muy fuertes, pero creo que es justo lo que necesitamos para demostrar que nos estamos preparando bien”.

Con madurez, serenidad y hambre de revancha, Kevin Álvarez buscará aprovechar esta nueva oportunidad para consolidarse nuevamente como una opción confiable en la lateral derecha del Tricolor, en un momento clave para su carrera y para el futuro inmediato de la Selección Mexicana.+

El lateral por la derecha tendrá competencia directa con Jorge Sánchez, jugador de Cruz Azul, ante la baja de Huescas, y es que así está latente la posición de cara a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

SV