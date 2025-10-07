México sorteó el grupo de la muerte y dejó atrás a España y a Brasil para avanzar a los octavos de final como segundo lugar del sector. Su rival hoy es la selección de Chile, anfitriona del evento, que quedó segunda del grupo A.

Horas antes del juego de México, Ucrania, primer lugar del grupo B, enfrentará a España, tercer lugar del grupo C.

Gilberto Mora, el diferencial para México

La Selección Mexicana Sub-20 afrontará un reto importante en el Mundial de Chile 2025, donde enfrentará a la escuadra local en los octavos de final.

Para Jesús Ramírez, técnico campeón del mundo con la Sub-17 en 2005, el Tri tiene argumentos suficientes para vencer al equipo sudamericano.

Ramírez, conocido como "Chucho", reconoció que el grupo dirigido por Eduardo Arce cuenta con futbolistas de calidad como Emanuel Ochoa, Obed Vargas, Hugo Camberos, Elías Montiel y Amaury Morales.

Sin embargo, destacó que el nombre propio que brilla por encima de todos es Gilberto Mora, a quien considera la nueva joya del futbol mexicano.

El exentrenador explicó que la clave del éxito de Mora está en su mentalidad y madurez, cualidades poco comunes a su edad, por lo que no habrá un caso como Lamine Yamal.

"Creo que con este Mora no habrá ese problema, porque sin duda es un chavo educado, con los pies en la tierra, y la labor de su familia ha sido muy importante", señaló.

Chucho Ramírez fue más allá y comparó a Mora con figuras que marcaron época en selecciones juveniles, como Giovani dos Santos y Carlos Vela.

"Obviamente, los tres, Giovanni, Vela y Mora, se destacan por su calidad técnica; él, además, puede jugar en diferentes posiciones y hacerlo bien, eso es un plus", apuntó.

Respecto al duelo frente a Chile, Ramírez consideró que el equipo anfitrión no representa una amenaza mayor para el conjunto mexicano.

"Chile, con todo respeto, no es una selección que pueda ganarle a México; la problemática sería la localidad", aseguró con firmeza.

El extécnico resaltó que la continuidad será determinante para que jugadores como Mora no se pierdan en el camino, como ha sucedido con otros talentos en el pasado. En su visión, el proceso debe ser respaldado desde las categorías inferiores hasta la mayor.

"A veces pasa que llegan a primera división y no los ponen, llegan a la selección mayor y tampoco. La continuidad nos hace falta", explicó Ramírez, quien insistió en que la identidad del proyecto debe mantenerse para consolidar a figuras emergentes.

México Sub-20 se prepara así para un duelo clave en el Mundial de Chile 2025, con Gilberto Mora como su principal referente.

El talento, la disciplina y la confianza que lo rodean lo colocan ya como la gran esperanza para que el Tricolor juvenil avance a la siguiente ronda y sueñe con un papel histórico.

¿Dónde ver los octavos de final del mundial Sub-20?

Ucrania vs. España

13:30 horas / VIX

Chile vs. México