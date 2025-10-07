Martes, 07 de Octubre 2025

Jaguars logra victoria de último minuto sobre los Chiefs

Jacksonville venció 31-28 a  Kansas City en el monday night football

Trevor Lawrence anotó el último touchdown para amarrar la victoria de Jacksonville. AP/P. Ebenhack

Trevor Lawrence, quarterback de los Jaguars de Jacksonville, lideró el lunes la victoria por 31-28 de su equipo contra los Chiefs de Patrick Mahomes, que tienen balance negativo en la temporada NFL con dos victorias y tres derrotas.

Lawrence firmó un partido espectacular, con 221 yardas lanzadas (18 de 25 en pases) y un pase de anotación por una interceptación. Recorrió además 54 yardas por tierra y anotó dos touchdown.

El equipo de Jacksonville zanjó una racha de ocho derrotas consecutivas contra los Chiefs, a los que no ganaban desde 2009.

Mahomes acabó el partido con 318 yardas lanzadas y un pase de touchdown, aunque sufrió una interceptación que terminó en un pick 6 de 99 yardas de los Jaguars.

El mariscal de campo texano también recorrió sesenta yardas por tierra y logró una anotación a la carrera.

Con este resultado Jacksonville  incrementó su balance a cuatro victorias y una sola derrota en la presente temporada de la NFL.

