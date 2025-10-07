Trevor Lawrence, quarterback de los Jaguars de Jacksonville, lideró el lunes la victoria por 31-28 de su equipo contra los Chiefs de Patrick Mahomes, que tienen balance negativo en la temporada NFL con dos victorias y tres derrotas.Lawrence firmó un partido espectacular, con 221 yardas lanzadas (18 de 25 en pases) y un pase de anotación por una interceptación. Recorrió además 54 yardas por tierra y anotó dos touchdown.El equipo de Jacksonville zanjó una racha de ocho derrotas consecutivas contra los Chiefs, a los que no ganaban desde 2009.Mahomes acabó el partido con 318 yardas lanzadas y un pase de touchdown, aunque sufrió una interceptación que terminó en un pick 6 de 99 yardas de los Jaguars.El mariscal de campo texano también recorrió sesenta yardas por tierra y logró una anotación a la carrera.Con este resultado Jacksonville incrementó su balance a cuatro victorias y una sola derrota en la presente temporada de la NFL.