Sensei rojinegro

Quiero enviar una afectuosa felicitación a Carlos Álvarez del Castillo y a la Familia Álvarez del Castillo Barragán, por el aniversario 108 del Prestigiado periódico el “Informador”.

Resultados Jornada 12 Liga MX

Necaxa cae en su casa 1 – 0 frente al Pachuca, Mazatlán remonta y le gana 2 – 1 al San Luis que ya saboreaba el empate. Querétaro golea 3 – 1 al Puebla, los camoteros se caen cada vez más. Toluca derrota 4 – 2 a León, que estrenaban técnico. Paulinho sigue de goleador. Tigres y Cruz Azul empatan en un muy buen juego a 1 gol, Nahuel intimido a Sepúlveda en el penal, pero no lo pudo atajar. América golea 3 – 0 al Santos, las Águilas vienen en ascenso. Chivas se trae el triunfo de la CDMX, derrota 2 – 1 a los Pumas, los del Pedregal desperdician un penal en la ultima jugada del partido y terminan perdiendo.

Atlas como últimamente, empieza el partido con gol de vestidor, y parecía que iba ser un desastre el partido, pero la sangre joven del equipo con los Ramírez y Hernández se echaron el equipo al hombro y remontaron el marcador, así como siempre critico a Mateo García, últimamente que ya ha estado jugando más tiempo ha estado ayudando al equipo, es evidente y recalco que no hay banca, pero Diego Cocca ha ido llevando poco a poco al Equipo, un buen triunfo de 3 – 1 contra los Bravos, no muy Bravos de Juárez.

Fecha FIFA

La Selección Mexicana tendrá en esta fecha FIFA, los siguientes juegos:

México vs Colombia 11 Octubre a las 7.00 pm.

México vs Ecuador 15 de Octubre a las 6.30 pm.

Resultados Mundial Sub-20

Japón 2- 0 Chile, Nva Zelanda 2 – 1 Egipto, Panamá 1 – 1 Ucrania, Corea del Sur 0 – 0 Paraguay. Italia 2 – 2 Cuba, Marruecos 2 – 1 Brasil, Argentina 4 – Australia, Estados Unidos 3 – Francia 0, Colombia 0 – 0 Noruega, Nigeria 3 – Arabia Saudita 2, Sudáfrica 5 – 0 Nueva Caledonia.

México dió un gran juego frente España, otra vez Mora se echó al hombro al equipo y colaboró con 2 goles, un empate a 2 goles en un buen juego.

Jornada No 3.

Ucrania 2 – Paraguay 1, Corea del Sur 2 – 1 Panamá 1, Japón 3 – Nueva Zelanda 0, Egipto 2 – Chile 1. España 1 – 0 Brasil, Argentina 1 – 0 Italia, Australia 3 – 1 Cuba, Sudáfrica 2 – 1 Estados Unidos, Francia 6 – 0 Nueva Caledonia, Arabia Saudita 1 – 1 Noruega, Nigeria 1 – 1 Colombia. México le sufre, pero derrota 1 – 0 a Marruecos, que descansan a los titulares.

Octavos de Final Mundial Sub-20

Martes 7 de Octubre

Ucrania vs España 1.30 pm, México vs Chile 5.00 pm.

Miércoles 8 de Octubre

Argentina vs Nigeria 1.30 pm, Colombia vs Sudáfrica 13.30 pm, Paraguay vs Noruega 5.00 pm, Japón vs Francia 5.00 pm.

Jueves 9 de Octubre

Estados Unidos vs Italia 1.30 pm, Marruecos vs Corea del Sur 5.00 pm.

Cuartos de Final

Sábado 11 de Octubre y Domingo 12 de Octubre

Mascotas del Mundial 2026

Muy bonitas las Mascotas del Mundial, creo que tomaron en cuenta figuras representativas de cada país. Canadá será representado por Maple un Alce Canadiense, Estados Unidos Clutch una Águila Americana y México por un Jaguar que se llamará Zayu.

Vale la pena recordar a todas las mascotas que representaron a los Mundiales, esto fue a partir del Mundial de Inglaterra 1966.

Inglaterra 1966. “Willy”

México 1970. “Juanito”

Alemania 1974. Los Gemelos “ Tip & Tap”

Argentina 1978. “Gauchito”

España 1982. “Naranjito”

México 1986. “Pique”

Italia 1990. “Ciao”

Estados Unidos 1994. “Striker”

Francia 1998. “Footix”

Corea & Japón 2002. “Ato, Kaz & Nik”

Alemania 2006. “Goleo VI & Pille”

Sudáfrica 2010. “Zakumi”

Brasil 2014. “Fuleco”

Rusia 2018. “Zabivaka”

Qatar 2022. “La’eeb”

El Balón Trionda para el Mundial 2026

Tendrá innovaciones y tecnología avanzada, ya que se le incorporara un “Chip”, que permitirá que se tomen mejores decisiones por el árbitro y por el VAR. Es un balón muy vistoso, que en sus caras trae la representación de los colores de los tres anfitriones, Rojo de Canadá, Verde de México y Azul de Estados Unidos.

Además, para balancear el balón por el Chip, en tres caras del mismo, se le incorporaran contra pesos.

Los precios y tipos del Trionda

FIFA World Cup 26 “Official” Pro $ 3,999 Pesos, US $ 199.95

Competition FIFA Quality Pro $ 1,999 Pesos, US $ 99.95

Certificación FIFA Quality Pro $ 1, 199 Pesos, US $ 59.95

League FIFA Quality Pro $ 1, 099 Pesos, US $ 54.95

Trionda Training (Cosido a Maquina) $ 849 Pesos, US $ 42.45

Trionda Club $ 649 Pesos, US $ 32.45

Trionda Mini $ 399 Pesos, US $ 19.9

Otros Invitados al Mundial 2026

Uzbekistán

La Súper Liga de Uzbekistán es la máxima categoría del fútbol en Uzbekistán, tuvo su inicio en el año de 1992. Oʻzbekiston Professional futbol ligasi, es como se le conoce a la Liga. En 2008, por recomendación de la Confederación Asiática de Fútbol, se separó de la Federación de Fútbol de Uzbekistán como una organización separada. Coordina competiciones de fútbol profesional como la Superliga, Proliga, Primera Liga, Copa de la Liga, Supercopa de Uzbekistán, Campeonatos de Uzbekistán U19 y U21. Es una de las ligas líderes en el continente asiático en materia de licencias.

Los equipos que participan en la Liga: Pakhtakor FC, Nasaf Qarshi, Dinamo Samarcanda, Neftchi Fergana, Bunyodkor, Kokand 1912, Lokomotiv Tashkent, OKMK, Sogdiana, Qizilqum, FC Andijon, FK Buxoro Klubi Mash'al, Nasaf Qarshi, Navbahor Namangan, Paxtakor Futbol Klubi, Qizilqum Professional Futbol Klubi, PFK Sogdiana Jizzakh, Surkhon Termez, FK Sho'rtan G'uzor, Xorazm FK Urganch.

El equipo que lleva mas campeonatos en la Liga es el: Pakhtakor Tashkent con 16, le sigue el Neftchi Fergana con 5 al igual que el Bunyodkor Tashkent.

La selección de fútbol de Uzbekistán es el equipo representativo de dicho país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Uzbekistán, perteneciente a la AFC y a la FIFA. El equipo es conocido coloquialmente como «Oq boʻrilar».

Tras la disolución de la Unión Soviética, la selección de Uzbekistán disputó su primer partido internacional el 17 de junio de 1992 contra otra república exsoviética: Tayikistán.

Su primer torneo internacional fue en el año de 1994 en los Juegos Asiáticos, donde obtuvo el primer lugar derrotando 4-2 a China.

Hasta el Mundial del 2026, nunca se había clasificado a un Mundial, se había quedado en el camino en: Alemania 2006 no logro pasar, para Brasil 2014 se quedó en el tercer lugar en su grupo, En la clasificatoria para Rusia 2018 dependía de ellos mismos para continuar, al empatar contra Siria quedaron eliminados por diferencia de goles.

Corea del Sur

La Liga Profesional de Futbol en Corea del Sur, se le conoce como la “K League 1 es la máxima categoría masculina de fútbol profesional en el sistema de ligas de Corea del Sur, adscrita a la Confederación Asiática de Fútbol.

Desde su fundación en 1983 como la primera liga profesional de Asia, la K League 1 ha contado con distintos modelos de competición. En el actual cada temporada se celebra entre los meses de marzo y octubre. En el año 2013 se introdujo una segunda división para tener ascensos y descensos.

La Liga tiene 12 equipos: Football Club Anyang, Daegu F. C., Daejeon Citizen Football Club, Gimcheon Sangmu Football Club, Gangwon Football Club, Gwangju F. C., Jeju United Football Club, Jeonbuk Hyundai Motors FC, FC Pohang Steelers, Football Club Seoul, Suwon FC, Ulsan HD FC.

El equipo que lleva mas Campeonatos es el: Jeonbuk Hyundai Motors FC con 9 Campeonatos, le sigue Seongnam Football Club con 7 Campeonatos, Football Club Seoul con 6 Títulos.

La selección de fútbol de Corea del Sur, reconocida oficialmente por la FIFA como selección de fútbol de la República de Corea, es el equipo representativo del país y que representa a la Asociación de Fútbol de Corea desde 1948.

La Selección Coreana mejor conocida como: Tigres de Asia, Tigres de Oriente, Guerreros Taegeuk.

El mayor logro de su historia ha sido llegar hasta semifinales en la Copa Mundial de Fútbol de 2002 en la que participó bajo anfitrión junto con Japón, obteniendo el 4.º puesto, lo que la convierte junto con los Estados Unidos y Marruecos en las selecciones fuera de la Conmebol y la UEFA que más lejos ha llegado en un Mundial. Ha logrado clasificarse doce veces para la Copa Mundial de Fútbol y es la selección asiática que más veces ha asistido al Mundial.

Su primera aparición en una Copa del Mundo fue en Suiza 1954 como el segundo equipo asiático debutante en la justa Mundialista. Solo jugaron 2 juegos, contra Hungría perdiendo 9 – 0 y contra Turquía 7 – 0, el tercer juego no se disputo contra Alemania Federal, porque ya no tenían posibilidades de seguir.

Su siguiente Mundial fue hasta México 1986, donde se fueron sin ganar ya que perdieron con: Argentina 3 – 1 y contra Italia 3 -2 y empataron a 1 gol contra Bulgaria.

A partir del Mundial en México, son constantes participantes en los Mundiales.

En 1990 en el Mundial de Italia, también tuvieron muy mala aparición ya que perdieron sus tres juegos. Con España 3-1, Uruguay 1-0 y Bélgica 2 – 0. En 1994 en la Copa de Estados Unidos. Empatan a 2 con España, a cero goles con Bolivia y perdieron 3 – 2 contra Alemania.

Para el Mundial de 1998 en Francia, México los derrota 3-1, Países Bajos los golea 5-0, y empata a 1 gol contra Bélgica. Para el mundial en casa, compartido con Japón en 2002. Logró su primera victoria en una Copa del Mundo tras vencer por 2-0 ante Polonia. Empato a 1 gol contra Estados Unidos. Derrota a uno de los favoritos, Portugal por 1-0, que lo metió a la segunda ronda del mundial. Les toco Italia y le ganan 2 – 1, provocando la locura en el país, el siguiente rival fue España y se van a la tanda de penaltis, la cual gana Corea, convirtiéndose en el primer equipo asiático en llegar a cuartos de final.

Alemania fue su siguiente rival en las semifinales y pierden 1 – 0. El juego por el tercer lugar también lo pierden 3 – 2 en contra de Turquía. Esta ha sido su mejor participación Mundialista.

Mundial 2006 en Alemania, Le gana 2 – 1 a República de Togo, Empatan a 1 gol contra Francia y en su tercer juego lo pierden 2 – 0 ante Suiza. Y fueron eliminados del torneo.

En Sudáfrica 2010, los Coreanos empiezan derrotaron 2 – 0 a Grecia, Argentina los golea 4 – 1 en el segundo partido. Empatan a 2 con Nigeria y logran seguir adelante. Uruguay los despacha 2 – 1 y se quedaron en el camino.

Brasil 2014, le tocan Rusia, Argelia y Bélgica, con los Rusos empataron a 1 gol, Argelia los derrotan 4 – 2. Y los Diablos Rojos de Bélgica les ganan 1 – 0. Y no pasan a la siguiente ronda.

Mundial de Rusia 2018. Pierden el primero contra Suecia por 1 -0, México en el segundo partido los derrotan 2 – 1, y logran la gran sorpresa al derrotar a Alemania 2 – 0.

Son uno más de los invitados al Mundial del 2026.

Que siga rodando, el balón.