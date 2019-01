Me mintieron y chantajearon: Linda Ochoa

Después de que el 2018 fuera un gran año para ella en lo deportivo, Linda Ochoa ha comenzado el 2019 en el ojo del huracán, pues la arquera mexicana difundió un comunicado en donde explica que, de manera indefinida, se tomará un descanso de la Selección mexicana, esto por los “engaños y chantajes” que ha recibido por parte de metodólogos de la Federación de este deporte.

Concentrada en España para próximamente disputar la Copa del Mundo Bajo Techo en Francia, Linda ahondó en este tema y explicó que parte de sus molestias se deben a la falta de apoyo que ha padecido y la discriminación por tener patrocinadores externos.

“La principal razón por la que estoy cansada es cuando me dicen que no hay dinero para equipo y al final a todos les dan arco y a mí no porque tengo patrocinadores, fue una falta de respeto y una mentira. Todos hicimos el proceso y todos merecemos lo mismo. Se manejó este tema con mentiras, me dijeron que no había dinero y que le darían mejor a mis compañeros, que yo no lo necesitaba”.

“Llegó el momento de campamentos y yo no quería ir, me desgastan, y en el campamento les llegaron arcos a todos, excepto a mí. Después me quisieron regañar por haberme quejado ante la Federación, no los podía ni ver. Esto ocasionó una presión extra, cansancio, todo esto me dejó mal, ya no era feliz compitiendo”, compartió la arquera.

Según lo explica Ochoa, fue previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla cuando el resto de la Selección mexicana recibió arcos nuevos, excepto ella.

A través de la carta que difundió ayer mediante sus redes sociales, Ochoa puntualizó que pidió a la Federación Mexicana de Tiro con Arco el poder ausentarse de algunos torneos preselectivos y campamentos, esto sin comprometer su lugar en el combinado nacional. Su argumento para pedir esto fue que dichos eventos se cruzaban con otros de mayor relevancia a los cuales prefería asistir.

Ahora, de cara a una competencia de talla mundial, la arquera jalisciense reconoce que sus palabras han hecho eco, pero asegura que no ha tenido respuesta por parte de alguna autoridad del tiro con arco mexicano.

“No, para nada, no he tenido contacto con nadie, estoy en España y mañana salgo a Francia a la Copa del Mundo Bajo Techo. No he querido abrirme mucho a esto, estoy concentrada a pesar del revuelo que ha causado. Creo que la decisión ya está tomada”.

“Es un proceso que está escrito, pensé que tenía un sustento para pedirlo, tenía 16 años sin pedir nada y hoy no se pudo. Me indican que si me conceden esta situación no sería justo para los demás”, finalizó Ochoa.

Ante estas peticiones, las cuales fueron dirigidas a Santiago Avitia, presidente de la Federación, Ochoa obtuvo una negativa a pesar de su currículum que la posiciona como una de las mejores arqueras de nuestro país.

RR