Jalisciense Linda Ochoa se despide de la Selección de tiro con arco

La arquera jalisciense Linda Ochoa anunció en redes sociales que abandona a la Selección Mexicana de Tiro con Arco tras recibir tratos "injustos" y negativas a un par de peticiones que hizo a la Federación de la especialidad.

"El año pasado tuve el mejor año de mi carrera deportiva, gané 2 medallas de plata en Copas del Mundo, 1 medalla en el campeonato Panamericano, 3 medallas en Juegos Centroamericanos, fui la única mexicana clasificada a la Final de Copas del Mundo, cerré el año como mejor mexicana en el lugar 5 del Ranking Mundial, pero lo más importante para mí fue hacer realidad uno de mis más grandes sueños, rompí un récord mundial en ronda Individual. Sin embargo fue uno de los años más difíciles en mi carrera, psicológicamente y emocionalmente", escribió.

"Decidí poner un alto, amo el tiro con arco, amo competir y en mis 18 años de carrera (16 en selección mexicana) nunca me había pasado esto. Es por esto que decido parar y ponerme a mí y al amor que tengo por este deporte primero", señaló.

"El año pasado fue uno de los más difíciles en mi carrera, psicológicamente y emocionalmente".

La arquera Ochoa dio los motivos por los que deja el selectivo nacional. Ochoa denuncia "tratos injustos por parte de la metodóloga de este deporte". Además, señala que la Federación Mexicana no accedió a dos peticiones: dejar de asistir al Mundial de Exteriores y faltar a los campamentos, que según la atleta, "en lugar de ayudarme me desgastan"

"La Federación me respondió que no pueden cumplir esta petición pues su principal objetivo es que lo que está escrito se cumpla; y yo lo acepto, si algo he peleado los últimos años es en que se cumpla los procesos selectivos", añadió.

Ochoa destacó las cosas que se deben mejorar en la Federación Mexicana de Tiro con Arco y agradeció a las personas que estuvieron con ella durante su trayectoria.

