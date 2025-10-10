Orion Kerkering manejó mal un roletazo del cubano Andy Pagés con las bases llenas y terminó tirando mal hacia home, para que los Dodgers de Los Ángeles superaran el jueves 2-1 a los Filis de Filadelfia en 11 innings y se instalaran en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

En vez de disparar a la inicial con las bases llenas para hacer el tercer out de la undécima entrada, Kerkering tiró hacia home y lo hizo de manera sumamente defectuosa.

Al percatarse de su yerro, el pitcher agachó la cabeza y puso las manos en las rodillas. Su lanzamiento pasó por encima del receptor J.T. Realmuto mientras el corredor emergente Hyeseong Kim cruzaba el plato.

Los Dodgers ganaron por 3-1 la serie divisional. En la Serie de Campeonato, se medirán con los Cachorros de Chicago o Milwaukee.

Realmuto había señalado a primera cuando el roletazo de dos botes golpeó el guante de Kerkering y rodó justo frente al montículo. El descuido y la carrera detonaron el júbilo de 50 mil 563 espectadores en el Dodger Stadium, quienes habían soportado tensos y de pie los últimos tres innings.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-1. El puertorriqueño Kiké Hernández de 4-1. El cubano Andy Pagés de 5-0.

Matthew Boyd fue dominante desde el montículo. AP/N. Huh

Los Cachorros blanquean a los Cerveceros y empatan la serie

Matthew Boyd lanzó pelota de dos hits hasta la quinta entrada y los Cachorros de Chicago frenaron a los Cerveceros de Milwaukee, al blanquearlos por 6-0 para obligar a un quinto y decisivo juego de la serie divisional de la Liga Nacional.

Los Cerveceros, que terminaron la temporada con un récord de 97-65, el mejor de las mayores, totalizaron tres hits. Batearon de 13-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 13 en base en total en los dos juegos de la serie en el Wrigley Field.

El próximo paso es el final de la serie al mejor de cinco, de nuevo en Milwaukee, el sábado por la noche.