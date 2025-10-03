Chivas busca el regreso de jugador que brilla en la Selección Mexicana Sub-20

Actualmente, la Selección Mexicana Sub-20 se encuentra en espera de jugar el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Copa Mundial de esta categoría. El día de mañana, México se enfrentará a Marruecos y entre las filas que integran la alineación azteca se encuentra el defensa Diego Ochoa, a quien Chivas esperaría con ansias de regreso en 2026.

Diego Ochoa, futbolista de 20 años, se encuentra jugando para el FC Juárez desde junio de este año, cuando Chivas lo cedió como préstamo, derivado del regreso de Diego Campillo a tierras tapatías. Se espera que el defensa regrese a la escuadra rojiblanca en 2026, pero esto podría complicarse si los Bravos de Juárez deciden comprar al tapatío.

Según información de César Luis Merlo, periodista deportivo , la cesión de Ochoa incluyó una opción de compra para los Bravos, pero la directiva de Chivas no quiere que pase lo mismo que sucedió con Campillo (tuvieron que comprarlo porque fue cedido con opción de compra a Juárez), por lo que posee una cláusula de recompra en el contrato vigente con el defensa.

El probable regreso de Diego Ochoa a Chivas

Cuando Diego Ochoa llegó a FC Juárez, el club de los Bravos anunció esta incorporación omitiendo que Chivas tenía opción de recompra en el contrato: “ Futbol Club Juárez informa que el futbolista mexicano Diego Ochoa Berdejo se incorpora a la institución en un préstamo, con opción a compra, por parte del Club Deportivo Guadalajara. ”

Te recomendamos: El lugar de Canelo Álvarez en ranking de la AMB tras última derrota

Al parecer, la directiva de Guadalajara aprendió la lección y ahora implementó esta medida legal para no perder al valioso defensa, por lo que hay tres opciones en el futuro de Ochoa que se resolverán hasta 2026:

Vuelve a Chivas porque Juárez decidió no comprarlo

Juárez lo compra y Chivas no hace uso de la cláusula de recompra

La compra de Juárez se ve frustrada por Chivas y Ochoa vuelve a Guadalajara

Te puede interesar: Gilberto Mora ya es pretendido por grandes clubes de Europa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF