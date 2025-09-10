Canelo Álvarez revela que un "error" en su contrato llevó la pelea contra Crawford a Netflix

Por primera vez, la tradicional pelea de septiembre de Canelo Álvarez no será transmitida por televisión abierta, sino por la plataforma Netflix, y no solo en México, pues la compañía de streaming adquirió los derechos globales del combate entre el boxeador tapatío y Terence Crawford.

Álvarez habló sobre este asunto ayer, a su llegada a Las Vegas. Mencionó que, a pesar de tener en sus contratos la cláusula de que él mismo maneja los derechos de transmisión en México, hubo un error y "al final de cuentas me llevaron entre las patas, pero esperamos que no vuelva a pasar", dijo en entrevista.

Canelo y Crawford comenzaron las actividades de promoción de la pelea con un careo en la Ciudad del Pecado. Los acompañaron el jeque Turki Al-Alshikh y Dana White, director de TKO, empresa que organiza el combate.

Con la música de mariachi de fondo, cientos de aficionados cantaron el "Cielito Lindo" y "El Rey" con banderas mexicanas, lucieron playeras conmemorativas de la pelea y presumieron réplicas de los cinturones que ha ganado Álvarez Barragán en su exitosa carrera.

El actual campeón indiscutido de los supermedios se mostró seguro y elegante mientras avanzaba por la alfombra roja con su traje blanco y lentes negros junto a su entrenador Eddy Reynoso, el ministro árabe Turki Al-Sheikh y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán.

Los boxeadores no se hablaron, mantuvieron una distancia considerable y posaron para las cámaras cuando White se lo sugirió.

"Si alcanzas a ver, está Riyadh Season, Netflix, todo lo que está involucrado en esta pelea, es la más grande en la historia del boxeo sin dudas", declaró el Canelo.

En calidad de villano, a Terence Crawford lo recibió un ensordecedor abucheo; sin embargo, el indiscutido campeón wélter respondió con una sonrisa irónica en su rostro y el gesto de pedir más gritos en su contra, una muestra de la templanza de quien se siente convencido de poder derrocar al Rey de Las Vegas.

Terence Crawford ha subido dos divisiones para enfrentarse a Saúl Álvarez. "No estaría acá si no creyera que puedo vencer a 'Canelo', por eso creo que es una de las mejores peleas de la última década", declaró.

El viernes se volverán a ver las caras durante la ceremonia de pesaje, un día antes del esperado combate.

Con información de SUN

