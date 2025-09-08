Canelo vs. Crawford: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea?

Como ya es tradición en la agenda anual del pugilista, Saúl "Canelo" Álvarez se subirá al ring en el marco de las Fiestas Patrias, esta vez para medirse con el estadounidense Terence Crawford.

Este es un encuentro imperdible para los fanáticos del box, pues el tapatío apostará todos sus títulos de peso supermediano, por lo que muchos consideran esta como "la pelea de su vida".

El pugilista mexicano llega con un récord de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates (39 por nocaut), mientras que el estadounidense presume un invicto de 41 triunfos, 31 de ellos por la vía rápida.

¿Dónde ver la pelea de Canelo vs. Terence Crawford?

La pelea de Canelo vs. Crawford, posiblemente una de las más esperadas del 2025, está programada para realizarse en el Allegiant Stadium en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, el próximo sábado 13 de septiembre.

En esta ocasión, en encuentro del "Canelo" no podrá ser visto por ninguna cadena de televisión, pues Netflix obtuvo los derechos de la transmisión a través de una millonaria oferta. Esto quiere decir que los fanáticos del box deberán contar con una cuenta activa para poder sintonizar en vivo la pelea en la plataforma de streaming.

La cartelera preliminar comenzará a las 17:30 horas, mientras de la principal arrancará a las 19:00. Se tiene previsto que la caminata al ring de Álvarez y Crawford sea alrededor de las 20:45, hora Ciudad de México, por lo que la pelea podría empezar pasadas las 21:00 horas.

El hecho de que Netflix transmita esta pelea representa una revolución del modelo de negocio del boxeo, ahora basado en un sistema de suscripción.

Según varios informes, tanto Televisa como TV Azteca intentaron negociar para tener uno de los mayores eventos deportivos en cuanto a México se refiere, aunque recibieron un "no" por respuesta, ni siquiera con horario diferido.

Con información de SUN

MB

